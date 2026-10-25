◆ 起用に応える意地の一発！坂口氏「ベンチの期待通りのスイングを初球からしてくれた」

SMBC日本シリーズ2026第2戦

● DeNA 3 － 4 ソフトバンク ○

＜10月25日 横浜スタジアム＞

1点を追う9回、一死走者なしから代打・山川穂高が同点となる場外弾を放った。

初球のカットボールを空振りし、2球目の同じ球種で起死回生の一発を放った山川。25日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・大矢明彦氏は「初球でとんでもない空振りをしているんですよ。これで餌をまいたなと思ったんですよね。同じ球種が甘く来たらというのがあったんですけど、それが来ちゃったんですよね。あの空振りを生かしたんですよね」と分析し「代打で1打席だけだから、本塁打を狙っていいから大勝負に行ったが、ああやって打つのはすごい」と評価した。

もう1人の解説・片岡篤史氏が「あの場面でやはり代打の選択肢もいろいろあったと思うんですよ、次は1番ですから。そういった所で山川が指名されて、本塁打を狙ってこいという所だと思うんですよね。いくら甘い所に来たからとはいえ、ここで本塁打を打つという所はさすがですよね」と称賛すると、MCの坂口智隆氏は「呼び込んだのも初球の空振りだと思うし、山川本人がここで代打にいった意味というのをすごく分かった打席。打てる打てないは別にしてベンチの期待通りのスイングを初球からしてくれたという所が、2球目の本塁打につながったのかなと思う」と見解を述べた。起用に応えた意地の一発に、大矢氏は「本塁打を打てる人を送ったと思うんだけど、山川が小久保監督にまた生かしてもらった本塁打が出たんでね」と語った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』