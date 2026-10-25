







読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツは25日、浅野翔吾外野手、北浦竜次投手、鈴木大和外野手、知念大成外野手、三塚琉生外野手、宇都宮葵星内野手の6選手に対し、自由契約とすることを通知したと発表した。また、湯浅大内野手には来季の契約を結ばないことを伝えた。



浅野は高松商高から2022年ドラフト1位で巨人に入団。高卒1年目の2023年から24試合に出場すると、翌2024年には40試合で打率.240、3本塁打、18打点を記録した。



しかし、今季は一軍9試合の出場で打率.185、1本塁打、1打点にとどまった。ファームでは62試合で打率.322、6本塁打、33打点と結果を残していたが、8月には右膝内側半月板縫合術を受け、リハビリを続けている。



知念は沖縄尚学高、沖縄電力、オイシックス新潟アルビレックスBCを経て、2025年育成ドラフト5位で巨人に入団。ルーキーイヤーの今季はファームでアピールを続け、7月6日に支配下登録を勝ち取った。



その後は一軍15試合に出場し、打率.276、0本塁打、2打点を記録。29打数8安打と一定の結果を残したものの、来季の支配下契約を結ばない方針となった。



三塚は桐生第一高から2022年育成ドラフト6位で巨人に入団。持ち前の長打力を武器にアピールを続け、2025年6月に支配下登録を勝ち取った。



同年は一軍6試合に出場したが、12打数無安打と結果を残せず。今季は一軍出場がなく、ファームでは74試合で打率.252、6本塁打、36打点を記録した。



一方、湯浅は健大高崎高から2017年ドラフト8位で巨人に入団。俊足と堅実な守備を武器に代走や守備固めとして起用され、2022年には自己最多の63試合に出場した。



しかし、その後は出場機会が減少し、昨季は8試合、今季も4試合の出場にとどまった。今季は2打数無安打で、プロ通算では140試合に出場し、打率.148、1本塁打、5打点、6盗塁を記録している。



このほか、北浦竜次投手、鈴木大和外野手、宇都宮葵星内野手の3選手についても、来季の支配下契約を結ばないことを発表した。























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