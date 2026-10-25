







大谷翔平 最新情報

シンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズ内野手が今オフにトレード市場へ出た場合、ロサンゼルス・ドジャースが有力な移籍先として挙げられている。他にも候補となる球団はあるものの、ドジャース一強を助長すべきではないとの主張も起きた。米メディア『ブログ・レッド・マシーン』のドリュー・コック記者が10月22日（日本時間23日）に言及した。



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レッズの球団OBであるジョーイ・ボット氏は、デラクルーズのトレード案に賛成する立場を示し、ドジャースの有望株ホスエ・デポーラ外野手を中心とした交換パッケージまで提案した。



しかし、マリナーズにも非常に魅力的な若手戦力が揃っている。球界最高の投手有望株とされるケイド・アンダーソン投手のほか、ライアン・スローン投手、マイケル・アローヨ内野手らが放出要員となり得る。



一方で、他球団がこれ以上ドジャースにスター選手を集めさせるべきなのかとの疑問も起きた。レッズは2025年にもギャビン・ラックス内野手とのトレードでマイク・シロタ外野手をドジャースへ放出している。



急浮上した超大型トレードについて、コック氏は「もしレッズがこの冬、デラクルーズをトレード市場に出せば、彼に関心を示す球団は後を絶たないだろう。ドジャースが巨額のパッケージを提示できることは間違いないが、マリナーズが提示する条件の方がさらに良いものになる可能性もある」と言及した。



これまで大谷翔平選手をはじめ、積極的な補強を進めて批判を集めてきたドジャース。もしデラクルーズも獲得となれば、さらに批判の声が強まるかもしれない。











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