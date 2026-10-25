







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは25日、川越誠司外野手と2027シーズンの選手契約を結ばないことを通告した。



川越は北海高、北海学園大を経て、2015年ドラフト2位で埼玉西武ライオンズに入団。当初は投手としてプレーしていたが、2019年に外野手へ転向し、翌2020年に一軍デビューを果たした。



2021年には63試合に出場し、打率.225、5本塁打、11打点を記録。翌2022年も50試合で打率.259、2本塁打、14打点をマークするなど、左の強打者として出場機会を増やした。



2023年7月には、髙松渡内野手との交換トレードで中日に移籍。翌2024年は27試合に出場し、打率.268、2本塁打、7打点を記録した。



昨季は28試合の出場で打率.189、0本塁打、0打点と苦しんだが、昨年5月27日のヤクルト戦（神宮）では、1点を追う8回1死一塁で矢崎拓也投手の初球を捉え、右翼ポール際へ大飛球を放った。



逆転2ランかと思われたが、判定はファウル。井上一樹監督のリクエストでも判定は覆らず、「幻の本塁打」として大きな話題となった。



プロ11年目の今季は代打として好調な打撃を披露していたが、26日のヤクルト戦で、二塁へのスライディングの際に右肩を脱臼し、担架で運ばれて途中交代となった。



翌27日に出場選手登録を抹消され、長期離脱を余儀なくされた。その後一軍復帰を果たしたが、今季は6試合の出場にとどまり、6打数2安打、打率.333、0本塁打、1打点。



一軍通算では252試合に出場し、打率.224、12本塁打、44打点。今季は負傷による長期離脱もあり、プロ11年目で戦力外通告を受けることになった。



















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