







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズを目指す来季へ向けた戦力再編に迫られている。以前から懸念されている高齢化問題にも対応する必要がある中、米メディア『クラッチポインツ』は、テオスカー・ヘルナンデス外野手を絡めたトレードについて言及している。



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現在34歳のテオスカーは主軸の一人として活躍してきたが、今季は2020年以来6年ぶりに20本塁打に届かず。また、守備でも手痛いミスが散見された。



そのテオスカーについて同メディアは、ドジャースは800万ドルを追加した上で、カンザスシティ・ロイヤルズ所属で24歳のシェーン・パンジーニ投手とのトレードに動くべきだと主張。



「最大のメリットは、打線に新たな選手を起用する枠を確保できることだ。ただし、ホスエ・デポーラ外野手をレギュラー起用できると判断した場合に限り進めるべきだろう。また、彼が守備面でさらなる成長が必要となった場合に備え、代替策も用意しておく必要がある」としつつも、「このトレード案は両球団にとって理にかなっている。ロイヤルズは金銭的な負担を抑えながら経験豊富な打者を獲得できる。一方、ドジャースは見返りとして非現実的なほど多くのプロスペクトを要求することなく、次世代を担う若手選手に十分な出場機会を与えることができる」と指摘している。











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