







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは25日、宇佐見真吾捕手に2027シーズンの選手契約を結ばないことを通告した。



宇佐見は市立柏高、城西国際大を経て、2015年ドラフト4位で読売ジャイアンツに入団。2017年に一軍デビューを果たすと、同年は21試合に出場し、打率.350、4本塁打、8打点を記録した。



2019年6月に交換トレードで北海道日本ハムファイターズへ移籍。2022年には81試合に出場し、打率.256、5本塁打、24打点をマークするなど、捕手陣の一角を担った。



2023年6月には、齋藤綱記投手とともに、郡司裕也選手、山本拓実投手との交換トレードで中日に加入。



移籍後は69試合に出場して打率.282、3本塁打、14打点を記録した。同年8月には月間3度のサヨナラ打を放ち、スカパー！サヨナラ賞を受賞した。



翌2024年も61試合に出場し、打率.303、3本塁打、17打点と好成績を残した。しかし、昨季は20試合の出場で34打数4安打、打率.118、0本塁打、1打点と苦戦した。



プロ11年目の今季は一軍出場がなく、ファームでは48試合に出場。102打数27安打、打率.265、0本塁打、8打点、出塁率.339を記録したものの、最後まで一軍昇格を果たすことはできなかった。



一軍通算では450試合に出場し、打率.232、19本塁打、93打点。中日移籍後にはシーズン打率3割を記録した実績を持つ33歳捕手だったが、直近2年間は一軍での出場機会を減らし、戦力外通告を受けることになった。



















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