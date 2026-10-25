







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズは25日、川越誠司外野手と宇佐見真吾捕手の2選手に対し、2027年シーズンの契約を結ばないことを通告した。



川越は北海高、北海学園大を経て、2015年ドラフト2位で西武に入団。当初は投手としてプレーしていたが、2019年に外野手へ転向し、2020年に一軍デビューを果たした。



2021年には63試合に出場し、打率.225、5本塁打、11打点を記録。翌2022年も50試合で打率.259、2本塁打、14打点と存在感を示した。



2023年7月には髙松渡選手とのトレードで中日に移籍。昨季は28試合で打率.189、0本塁打、0打点と苦しんだ。



今季は4月26日のヤクルト戦で右肩を脱臼するアクシデントに見舞われ、一軍では6試合の出場にとどまった。6打数2安打、打率.333、0本塁打、1打点を記録したが、ファームでも42試合で打率.231、2本塁打、11打点だった。



プロ通算では252試合に出場し、打率.224、12本塁打、44打点を記録している。



一方、宇佐見は市立柏高、城西国際大を経て、2015年ドラフト4位で巨人に入団。2017年に一軍デビューを果たし、同年は21試合で打率.350、4本塁打、8打点を記録した。



2019年途中にトレードで日本ハムへ移籍すると、2022年には81試合に出場し、打率.256、5本塁打、24打点をマーク。2023年6月には齋藤綱記投手とともに、山本拓実投手、郡司裕也捕手との2対2のトレードで中日に加入した。



移籍後は69試合に出場し、打率.282、3本塁打、14打点を記録したが、昨季は20試合の出場で打率.118、0本塁打、1打点と低迷。



しかし、今季は一軍出場がなくファームでも48試合で打率.265、0本塁打、8打点にとどまった。一軍通算では450試合に出場し、打率.232、19本塁打、93打点を記録している。



ともに複数球団で経験を積んできた33歳のベテランだったが、今季は十分な出場機会を得られず、来季の構想から外れることになった。両選手の今後の動向が注目される。















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