2026／27明治安田J1リーグ第12節が25日に行われ、FC東京と水戸ホーリーホックが対戦した。

FC東京は32分に先制する。稲村隼翔のサイドチェンジから右の石原広教がピンポイントクロスを供給。ボックス中央で待ち構えていた仲川輝人がドンピシャのヘディングシュートを叩き込んだ。

FC東京はリードで迎えた後半開始直後に大きな追加点を奪う。アレクサンダー・ショルツの縦パスは相手に当たったが、そのルーズボールにいち早く仲川が反応。ダイレクトで右足を振り抜き、ゴール右下へと突き刺した。仲川は今季リーグ戦初先発に応えて2得点となった。

66分、FC東京が水戸を突き放す。左サイドからドリブルで侵入した安斎颯馬が、ボックス内での巧みなタッチで相手を剥がして左足一閃。ニアをぶち抜き今季5点目を記録した。

さらに70分、石原の左コーナーキックにダニ・ゴメスが合わせてFC東京が4点目を奪う。77分には再びコーナーキックの流れから、ショルツがダメ押しの5点目をマーク。

最後はマルセロ・ヒアンにもゴールが生まれて、FC東京は6－0で圧勝。FC東京は2試合ぶり白星で11戦無敗となり、首位FC町田ゼルビアと勝ち点「27」で並び、得失点差でも町田と「1」差になった。一方、水戸は6連敗となった。

次節は31日に行われ、FC東京は敵地でファジアーノ岡山と、水戸はホームでサンフレッチェ広島と対戦する。

【スコア】

FC東京 6－0 水戸ホーリーホック

【得点者】

1－0 32分 仲川輝人（FC東京）

2－0 46分 仲川輝人（FC東京）

3－0 66分 安斎颯馬（FC東京）

4－0 70分 ダニ・ゴメス（FC東京）

5－0 70分 アレクサンダー・ショルツ（FC東京）

6－0 90＋3分 マルセロ・ヒアン（FC東京）

【ゴール動画】FC東京vs水戸