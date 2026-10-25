2026／27明治安田J1リーグ第12節が24日と25日に行われた。

東京ヴェルディがアビスパ福岡との直接対決を制して、待望の今季初白星を収めた。ジェフユナイテッド千葉は敵地セレッソ大阪戦で2点を先行。今季2勝目かと思われたが、後半アディショナルタイムに2失点で追いつかれ、最下位に転落した。

FC町田ゼルビアはヴィッセル神戸との上位直接対決でスコアレスドロー。水戸ホーリーホックを6－0で圧倒したFC東京が勝ち点「27」で並んだ。サンフレッチェ広島は浅野拓磨が復帰後初ゴールを記録し、4－0の快勝を収めた。

柏レイソルは山内日向汰の2ゴールなどで鹿島アントラーズとの打ち合いを制した。川崎フロンターレと浦和レッズは3連勝を達成し、勝ち点で鹿島を追い抜いた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第12節

▼10月24日（土）

サンフレッチェ広島 4－0 清水エスパルス

鹿島アントラーズ 2－3 柏レイソル

東京ヴェルディ 3－1 アビスパ福岡

ヴィッセル神戸 0－0 FC町田ゼルビア

ガンバ大阪 2－2 京都サンガF.C.

▼10月25日（日）

名古屋グランパス 1－1 横浜F・マリノス

浦和レッズ 1－0 V・ファーレン長崎

セレッソ大阪 2－2 ジェフユナイテッド千葉

FC東京 6－0 水戸ホーリーホック

川崎フロンターレ 2－1 ファジアーノ岡山

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 町田（27／＋20）

2位 FC東京（27／＋19）

3位 広島（26／＋19）

4位 柏（25／＋6）

5位 神戸（23／＋7）

6位 川崎F（22／＋7）

7位 浦和（21／－2）

8位 鹿島（20／＋4）

9位 横浜FM（18／＋4）

10位 岡山（16／－2）

11位 名古屋（14／－4）

12位 C大阪（14／－7）

13位 清水（14／－10）

14位 長崎（12／－4）

15位 G大阪（11／－7）

16位 京都（10／－8）

17位 水戸（9／－10）

18位 東京V（8／－12）

19位 福岡（7／－8）

20位 千葉（7／－12）

◆■J1第13節の対戦カード

▼10月31日（土）

14:00 水戸 vs 広島

14:00 京都 vs 清水

14:00 岡山 vs FC東京

15:00 鹿島 vs C大阪

15:00 神戸 vs 名古屋

16:00 柏 vs 浦和

▼11月1日（日）

13:00 横浜FM vs 川崎F

14:00 千葉 vs 福岡

14:00 長崎 vs 東京V

16:00 町田 vs G大阪