アトレティコ・マドリードのアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが、今夏の移籍騒動を謝罪した。24日にスペイン紙『マルカ』が伝えた。

アルバレスは今夏のFIFAワールドカップ2026開催中、「隠し事をするつもりはない。僕は誠実な人間でありたい。（アトレティコの）話すべき相手とは話した。全員にとって最善なのは移籍することだと思っている。僕は自分の夢を叶えたいんだ」と発言。その後、バルセロナがあの手この手でアルバレスの獲得を試みたが、アトレティコ・マドリードの逆鱗に触れて国内ライバルへの移籍は認められず。移籍市場の最終盤にはアーセナル加入の可能性も浮上したが実現することなく、アルバレスは失意のままアトレティコ・マドリードに残留した。

ここまで公式戦9試合に出場しているなか、21日に行われたチャンピオンズリーグのシュトゥットガルト戦でようやく初ゴールを挙げると、25日のデポルティーボ戦では決勝点を記録して6連勝に貢献した。デポルティーボ戦後、アルバレスは次のように語り、自身の発言についてファンに謝罪した。

「ファンの皆さんに、ワールドカップ中の自分の発言について謝りたいと思っていた。言い方も、タイミングも間違いだった。特に、皆さんが怒る気持ちは理解できる。僕がファンの立場だったら、僕も怒ったと思う。しかも、これまで本当に支えてもらってきた。とても寛大に接してくれて、そのことには心から感謝している。この間、僕を支えてくれたチームにもお礼を言いたい」

「だんだん調子が上がってきている。支えてくれたチームメイト全員に感謝している。ここ数試合は、体力面でもボールを扱う面でも、前より良くなってきている感じがする。チームの力になって、最高のものを出したい。今は調子がよく、あらゆる大会で戦う準備ができている。努力と謙虚さで、この状況を変えられたらと思っている」

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