今日の運勢 10月26日（月）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月26日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月26日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・アネモネさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？やりにくかったことができるようになるなど、風向きの変化を感じられそうです。やる気もアップして、自分の強みにも気づけるでしょう。対人関係も好調なため、気になる相手がいるならアプローチしてみて。心のモヤモヤが晴れて、爽快な気分で過ごせそうです。自分が描いていた世界観を表現できるようなこともあるかも。自分の思いをしっかり伝えていくと良いでしょう。好きな国の料理を食べると、さらにパワーアップ！あなたの良い面が、周りの人たちを癒やすようです。不安に感じていたことが、自信につながっていきそう。今日は仕事などにも真面目に取り組むと、普段より良い結果につながるでしょう。好きなことをたくさん楽しめそうです。夢中になって取り組んでいると、表情も豊かになりそう。部屋に恋人や友人を招待する場合は、季節を感じられるアイテムや花を飾っておくと◎思い切った行動をすると運気アップに。ふと思いついたことを実行してみると良いでしょう。旧友に連絡してみるのもアリ。そこからまた、新たな縁が生まれるかも。新しく植物を育てるのもおすすめです。新たなチャレンジをするきっかけになりそうな日。思いもよらないところから、良い話が舞い込んでくるかも。誰かと競う場面もあるかもしれませんが、正々堂々と勝負するようにしましょう。冬に向けて心地よく過ごせるよう、環境を整えると◎ 不要なものを処分していると、過去ともしっかり向き合えて、気持ちも整理できそうです。習い事の曜日を見直すなど、ライフスタイルを改めてみましょう。用事などは早めに済ませて、ほっと一息つく時間を設けましょう。気になっていたお店へ出かけてみたり、映画を見たりするのもおすすめ。満足感のある1日にすると、年末に向けてモチベーションも上がりそうです。集中力が高まり、アクティブに過ごせそうな日。仕事なども効率良く進められるでしょう。さまざまな人と話をしていると、自分の考えも明確になってくるようです。周りに流されず、自分らしく行動してみて。予定などが変わりやすいようですが、気持ちを切り替えて行動できると◎ 自分の周りで起きたことを客観的に捉えられると、家族や友人の助けにもなりそうです。夜は疲れを取るためにも、早めに就寝しましょう。いろいろなことが気になってしまいそう。一人で解決しようとせず、家族などに話してみると良いでしょう。夜は日中に起きたことをリセットするタイミング。気持ちを切り替えて、ポジティブに考えるようにしましょう。細かな用事が増えて、忙しさを感じるかも。1日のスケジュールを立てて、なるべくテキパキと進めるようにしましょう。マイペースな人を見ると、何だかカチンときてしまいそうですが、そんなときは冷静になるために一呼吸を。今日は牡牛座の満月。周りから見るとうまくいっているのに、自分の心には不安があったり、物事を疑ってしまったりすることもあるかもしれません。「もっともっと」という気持ちをそっと手放しましょう。今あるものや身近な人に目を向けてみるときです。■監修者プロフィール：アネモネ東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルでも活躍。西洋占星術とカードを組み合わせて鑑定する。得意分野は相手の本音、復縁・音信不通、関係を進展させるための具体策。相談者に寄り添いながら、実践しやすいアドバイスを伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://www.youtube.com/@ataru-uranai