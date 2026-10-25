日本シリーズ2026 試合速報・結果一覧｜DeNA対ソフトバンク
10月24日（土）に開幕する「SMBC日本シリーズ2026」。横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本一を懸けて激突する。本記事では、全試合の日程・結果、シリーズの勝敗、スコア、試合経過、スタメン、本塁打、投手成績などを随時更新する。
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SMBC日本シリーズ2026
DeNA vs ソフトバンク
日本シリーズ試合速報
シリーズ対戦成績（4勝先取）
横浜DeNA
ベイスターズ
0勝
－
福岡ソフトバンク
ホークス
1勝
第1戦終了時点
注目の試合｜第2戦
試合前
10月25日（日）／横浜スタジアム
DeNA
:
ソフトバンク
現在：試合前
最新情報
試合前
先発投手
DeNA：尾形崇斗
ソフトバンク：Ｌ．モイネロ
本塁打
試合のポイント
CSでは苦しんだモイネロの立ち上がりに注目
日本シリーズ2026 全試合日程・結果
対戦カード：横浜DeNAベイスターズ－福岡ソフトバンクホークス。試合終了後にスコア・勝利チームを更新する。
第1戦 10/24（土）18:30
DeNA 1 : 3 ソフトバンク
試合終了
横浜スタジアム
第2戦 10/25（日）18:00
DeNA － : － ソフトバンク
試合前
横浜スタジアム
第3戦 10/27（火）18:00
ソフトバンク － : － DeNA
予定
みずほPayPayドーム福岡
第4戦 10/28（水）18:00
ソフトバンク － : － DeNA
予定
みずほPayPayドーム福岡
第5戦 10/29（木）18:00
ソフトバンク － : － DeNA
予定
みずほPayPayドーム福岡
第6戦 10/31（土）18:30
DeNA － : － ソフトバンク
予定
横浜スタジアム
第7戦 11/1（日）18:00
DeNA － : － ソフトバンク
予定
横浜スタジアム
※一方のチームが4勝した時点で終了。第5戦以降は開催されない場合がある。雨天などによる順延、引き分けによる追加試合が発生した場合は日程を更新する。
日本シリーズ2026 第2戦 試合経過
イニング別スコア
チーム
1
2
3
4
5
6
7
8
9
計
ソフトバンク
0000000000
DeNA
0000000000
※延長戦になった場合はイニング列を追加
コメント・談話速報
DeNA
選手
ソフトバンク
投手
試合開始
10月25日（日）
試合開始
日本シリーズ2026 第2戦 スタメン
横浜DeNAベイスターズ
スターティングメンバー：
1番（左）度会隆輝
2番（二）牧秀悟
3番（一）佐野恵太
4番（三）筒香嘉智
5番（捕）松尾汐恩
6番（右）井上朋也
7番（遊）成瀬脩人
8番（中）蝦名達夫
9番（投）尾形崇斗
先発投手：尾形崇斗
福岡ソフトバンクホークス
スターティングメンバー：
1番（一）正木智也
2番（中）周東佑京
3番（右）近藤健介
4番（三）栗原陵矢
5番（左）柳田悠岐
6番（二）牧原大成
7番（捕）山本祐大
8番（遊）庄子雄大
9番（投）リバン・モイネロ
先発投手：リバン・モイネロ
日本シリーズ2026 第2戦 試合結果
試合結果・投手成績
最終スコア-
勝利投手
敗戦投手
セーブ
試合時間
日本シリーズ2026 優勝・MVP
日本一シリーズ終了後に更新
最高殊勲選手（MVP）シリーズ終了後に更新