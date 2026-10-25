







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季終盤、2Aからメジャーに抜擢されたホスエ・デポーラ外野手が才能の片りんを見せた。来季の起用法についてはまだ定かではないが、米メディア『ファンサイデッド』は、世代交代を進める意味でも出番増は必須だと主張している。



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デポーラは9月中旬、大谷の故障離脱に伴いメジャー昇格すると、大谷の復帰で3Aに降格するまでに11試合、打率.323、1本塁打、7打点といった数字をマーク。その後ポストシーズンでも4試合に出場した。



同メディアは「ドジャースにできることは、主力野手たちが来季はより良い成績を残してくれるよう期待する以外に多くはない。しかし、一つだけ実行できることがあり、しかも絶対に実行すべきことがある。それは、デポーラのために出場機会を確保することだ。最も適しているのはおそらくDHだろうが、その座は今後も長期にわたって大谷が占めることになるため、両翼のいずれかで起用できるよう空ける必要がある」と言及。



続けて、「カイル・タッカー外野手のトレード放出を望むファンはおそらく多いだろうが、契約内容を考えると可能性は限りなく低い。そうなると、立場を追われる可能性が最も高いのはテオスカー・ヘルナンデス外野手だ。少なくとも、右投手との対戦ではデポーラを主に起用し、テオスカーは左投手との対戦を中心に出場するプラトーン起用の一方を担うことになるだろう」と記している。











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