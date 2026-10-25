







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズは25日、愛斗外野手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。



愛斗は花咲徳栄高から2015年ドラフト4位で埼玉西武ライオンズに入団。強肩と積極的な打撃を武器とする外野手で、2021年には97試合に出場し、打率.219、8本塁打、39打点を記録した。



翌2022年には自己最多となる121試合に出場し、打率.243、9本塁打、28打点、9盗塁をマーク。2023年も73試合に出場したが、同年オフの現役ドラフトでロッテへ移籍した。



しかし、移籍1年目の2024年は52試合で打率.188、0本塁打、3打点。昨季も17試合の出場にとどまり、打率.133、0本塁打、1打点と苦しいシーズンが続いた。



移籍3年目の今季は6月19日の楽天戦で、移籍後初本塁打となるプロ初の満塁弾を放つなど存在感を示した。



しかし、シーズンを通して一軍に定着することはできず、41試合の出場で86打数18安打、打率.209、1本塁打、9打点、3盗塁に終わった。



一方、ファームでは35試合に出場し、124打数44安打、打率.355、5本塁打、19打点、9盗塁、出塁率.391と好成績を記録。昨季も二軍では56試合で打率.305をマークしており、2年連続で打率3割以上を残していた。



一軍通算では461試合に出場し、打率.217、22本塁打、101打点、15盗塁。西武時代にはシーズン121試合に出場した実績を持つ29歳外野手だったが、現役ドラフトでロッテに加入してから3年間で110試合の出場にとどまり、戦力外通告を受けることになった。





















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