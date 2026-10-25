







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、FAを控えるタリック・スクーバル投手の争奪戦が勃発することが確実視されている。当然残留を目指して動くものと思われるが、米メディア『ドジャースネイション』は、超大型契約に発展することを確実視している。



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同メディアは「スポットラックの予測によると、スクーバルの契約は7年総額2億7600万ドル、平均年俸は3950万ドルになる見込みだ。もし実現すれば、平均年俸4200万ドルのザック・ウィーラー投手に次いで、メジャーの投手で2番目に高い金額となる。また、古巣のデトロイト・タイガースが3年契約を結んだフランバー・バルデス投手の平均年俸3800万ドルもわずかに上回ることになる」と言及。



続けて、「スクーバルは両投手に比べて故障が少なく、率直に言って投手としての実力も上回っていることを考えると、両投手と同程度の年俸に収まるとは考えにくい。この予測では平均年俸がメジャー最高額というわけではないものの、7年契約であることから、5年以上の長期契約としては史上最高の平均年俸になるとも指摘されている。彼を獲得して来季を迎えたいと強く望む球団は十分に多く、激しい争奪戦が繰り広げられることになるだろう」と記している。



スクーバルにはニューヨーク・メッツをはじめ複数球団が関心を抱いているとされているが、果たして争奪戦を勝ち抜くのはどの球団になるだろうか。











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