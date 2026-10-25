アストン・ヴィラに所属する日本代表GK鈴木彩艶のパフォーマンスに高評価が与えられている。

プレミアリーグ第8節が24日に行われ、アストン・ヴィラは開幕7連勝で首位に立つマンチェスター・シティと対戦。6分にニコラス・ジャクソンが先制点を決めると、52分にはアーリング・ハーランドに同点弾を許したが、60分に再びN・ジャクソンが勝ち越しゴールを決め、2－1で勝利を収めた。

この試合にフル出場した鈴木は6セーブを記録したほか、足下の配球面でも安定したパフォーマンスを披露し、勝利に貢献を果たした。

試合後、選手採点を発表したイギリスメディア『BBC』は鈴木にチーム2位タイとなる「7」点をつけ、「空中戦に強く、パス供給もまずまずだった。イリマン・エンディアイエ、ラヤン・シェルキ、ヨシュコ・グヴァルディオールによる決定機を、見事な指先でのセーブなどを含め、計3度の重要なプレーで阻止した」と評価している。

また、地元メディア『バーミンガム・ライブ』は鈴木にチーム2位タイの「8」点をつけ、「前半に2度の重要なセーブを記録。ポストを叩く前のエンディアイエのシュートを阻み、もう1度はシェルキのシュートを防いだ。さらに、グヴァルディオールのシュートに対しては、指先で触れてバーに弾き出すという素晴らしいセーブを見せた」と称賛した。

さらに、地元メディア『Aston Villa Review』でも鈴木には「8」点がつけられ、「試合開始から15分以内にイリマン・エンディアイエのシュートを好セーブで防ぎ、その数分後にはラヤン・シェルキのシュートをさらに見事なプレーで阻止した。2－1の場面では、素早くゴールラインから飛び出し、6ヤードボックス内にこぼれたボールを確実に押さえた」と賛辞が送られている。

【ハイライト動画】GK鈴木彩艶の活躍もあり、アストン・ヴィラがマンチェスター・シティに勝利