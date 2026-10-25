プレミアリーグ第8節が24日に行われ、MF坂元達裕が所属するコヴェントリーはホームでフルアムと対戦した。
昇格組のコヴェントリーは開幕4連敗という苦しいスタートを切ったものの、その後に2連勝を達成。しかし、前節はトッテナム・ホットスパーに1–3で敗戦を喫した。一方のフルアムは、前節に待望の今シーズン初勝利を挙げている。
ともに降格圏脱出を狙うチーム同士の一戦で、坂元は前節に続き、2試合連続で右サイドのアタッカーとして、スタメンに名を連ねた。
アウェイのフルアムが主導権を握り試合を進めるも、決定機までたどり着けず。迎えた34分、坂元が右サイドでボールを受けると、得意のキックフェイントからフルアムDFアンソニー・ロビンソンを交わし、見せ場を作る。
後半も一進一退の攻防が続き、スコアレスのまま時間が経過。すると迎えた80分に試合の均衡が崩れ、フルアムが先制。オスカー・ボブが右サイドでボールを受けると、足裏を使ったフェイントからジャック・ルドニを交わし、冷静にファーサイドのネットを揺らす。
同点を目指したいコヴェントリーだったが、目立ったチャンスを作り出せず、このまま試合終了。フルアムが連勝を収め、暫定ながら12位に浮上した。
次節、コヴェントリーは31日にサンダーランドと、フルアムはは28日にEFL（カラバオ）カップ4回戦クリスタル・パレス戦を挟み、31日にアストン・ヴィラとそれぞれ対戦する。
【スコア】
コヴェントリー 0－1 フルアム
【得点者】
0－1 80分 オスカー・ボブ（フルアム）