プレミアリーグ第8節が24日に行われ、MF坂元達裕が所属するコヴェントリーはホームでフルアムと対戦した。

昇格組のコヴェントリーは開幕4連敗という苦しいスタートを切ったものの、その後に2連勝を達成。しかし、前節はトッテナム・ホットスパーに1–3で敗戦を喫した。一方のフルアムは、前節に待望の今シーズン初勝利を挙げている。

ともに降格圏脱出を狙うチーム同士の一戦で、坂元は前節に続き、2試合連続で右サイドのアタッカーとして、スタメンに名を連ねた。

アウェイのフルアムが主導権を握り試合を進めるも、決定機までたどり着けず。迎えた34分、坂元が右サイドでボールを受けると、得意のキックフェイントからフルアムDFアンソニー・ロビンソンを交わし、見せ場を作る。

後半も一進一退の攻防が続き、スコアレスのまま時間が経過。すると迎えた80分に試合の均衡が崩れ、フルアムが先制。オスカー・ボブが右サイドでボールを受けると、足裏を使ったフェイントからジャック・ルドニを交わし、冷静にファーサイドのネットを揺らす。

同点を目指したいコヴェントリーだったが、目立ったチャンスを作り出せず、このまま試合終了。フルアムが連勝を収め、暫定ながら12位に浮上した。

次節、コヴェントリーは31日にサンダーランドと、フルアムはは28日にEFL（カラバオ）カップ4回戦クリスタル・パレス戦を挟み、31日にアストン・ヴィラとそれぞれ対戦する。

【スコア】

コヴェントリー 0－1 フルアム

【得点者】

0－1 80分 オスカー・ボブ（フルアム）