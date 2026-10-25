プレミアリーグ第8節が24日に行われ、アーセナルとエヴァートンが対戦した。

リーグ戦7試合を消化し、勝ち点「18」のアーセナルは現在2位。今節、先に終えたマンチェスター・シティが敗戦を喫したため、この一戦に勝利すればポイントで並ぶことになる。一方、エヴァートンは勝ち点「10」の9位。前節はチェルシーに0－2で敗れ、今季のリーグ戦は黒星となった。

試合は開始7分にアーセナルがCKから先制。エヴァートンGKジョーダン・ピックフォードを一度はセーブしたものの、ファーサイドまでボールが流れると最後はエズリ・コンサが押し込むことに成功した。

その後もアーセナルのペースで進むと、29分と30分にノニ・マドゥエケが立て続けにシュート。エヴァートンを押し込み続けると迎えた40分にはヴィクトル・ギェケレシュとマルティン・ウーデゴーアのコンビでゴールを脅かす。対するエヴァートンは、ティエルノ・バリーがベン・ホワイトのバックパスを狙い、千載一遇のチャンスを迎えるも、決め切ることはできずハーフタイムに突入する。

アーセナルは1点リードで迎えた67分に3枚替えを敢行。カイ・ハヴァーツ、ブルーノ・ギマランイス、リッカルド・カラフィオーリを投入する。すると、68分にガブリエウ・マガリャンイスが待望の追加点。ホワイトのクロスからヘディングシュートを叩き込み、リードを2点に広げる。

その後、試合巧者のアーセナルはエヴァートンに得点の機会を与えず、このまま試合終了のホイッスル。アーセナルが2－0で勝利を収め、首位マンチェスター・Cと同じ勝ち点「21」に並んだ。

ともに次戦はEFLカップ（カラバオカップ）4回戦となり、アーセナルは27日にフリーウッド・タウン（4部）と、エヴァートンは29日にニューカッスルとそれぞれ対戦する。



【スコア】

アーセナル 2－0 エヴァートン

【得点者】

1－0 7分 エズリ・コンサ（アーセナル）

2－0 68分 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

【動画】コンサの新天地初ゴール！



