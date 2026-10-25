ブンデスリーガ第7節が24日に行われ、マインツはホームでブレーメンと対戦した。

佐野海舟と川﨑颯太が所属するマインツは、リーグ戦6試合を消化し、勝ち点「10」の5位。前節、敵地でのシャルケ戦は24分にフィリップ・ティーツが挙げた得点を守り切り、1－0で勝利を収めている。

8位ブレーメンとの一戦で、佐野はスタメン出場。川﨑はメンバー外となった。試合は6分にアルトゥールがエリア内で倒され、ブレーメンがPKを獲得。キッカーのニクラス・フュルクルクは、GKの逆を突き、PKを成功させて6試合連続ゴールをマークする。

24分には再びブレーメンがカウンターからPKをゲット。フュルクルクは、このPKを冷静に沈め、アウェイチームが敵地で貴重な2点リードを奪う。対するマインツは33分、シェラルド・ベッカーのクロスに逆サイドから飛び込んだアントニ・カシがヘディングシュートを押し込み、1点差に迫る。

後半に入り、1点を追いかけるマインツのぺースで進んだが、次の得点はブレーメン。ルドヴィト・ライスのミドルシュートがマインツDFに当たりコースが変わると、マインツGKアレクサンダー・シュヴォロウは反応しきれずにゴールへ吸い込まれた。それでもマインツは直後の63分、カシのクロスにイ・ジェソンが合わせ、再び1点差とする。

マインツはその後も攻勢を強め、佐野のパスからナディーム・アミリが同点のチャンスを迎えるもブレーメンGKカール・ハインが阻止。マインツは最後まで同点弾を挙げることはできず、ブレーメンが3－2で勝利を収めた。なお、佐野は90＋1分までプレーした。

次節、マインツは27日にDFBポカール2回戦ボーフム戦を挟み、30日に敵地でSVエルフェアスベルクと対戦。ブレーメンは27日にDFBポカール2回戦でドルトムントと対戦し、その後31日にホッフェンハイムとの一戦に臨む。

【スコア】

マインツ 2－3 ブレーメン

【得点者】

0－1 7分 ニクラス・フュルクルク（ブレーメン）

0－2 25分 ニクラス・フュルクルク（ブレーメン）

1－2 33分 アントニ・カシ（マインツ）

1－3 61分 ルドヴィト・ライス（ブレーメン）

2－3 63分 イ・ジェソン（マインツ）