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ロサンゼルス・ドジャースのアレックス・コール外野手は今オフ、ノンテンダーとなる可能性が浮上している。外野陣の競争が激しく、有望株の台頭もあることから、来季のロースターに残る余地は小さいとの見方が示された。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が10月21日（日本時間22日）に言及した。



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32歳のコールは2025年のトレード期限前にドジャースへ加入し、外野手としての役割を果たしてきた。今季はレギュラーシーズン88試合で打率.233を記録したものの、ポストシーズンのロースターからは外れた。



ドジャースの外野ではアンディ・パヘス外野手とカイル・タッカー外野手が中堅手と右翼手で定着し、左翼手にはテオスカー・ヘルナンデス外野手がいる。その結果、ベンチ枠ではコールとホスエ・デポーラ外野手が競う形となった。



コールにはメジャーの外野守備経験という強みがあったものの、それでもポストシーズンでの起用にはつながらなかった。デポーラが来季にさらに守備経験を積めば、コールの出場機会は一段と減るとみられている。



去就が不透明なコールについて、スモールソン氏は「金銭面では、コールは2027年の仲裁手続きで190万ドル（約3億円）の年俸が提示されると予測されている。しかし、その代わりにドジャースは彼に契約オファーを出さず、フリーエージェント（FA）として新たな所属先を探すことを許す可能性もある」と言及した。



ドジャースは毎年のようにオフシーズンで積極的に戦力補強を行っているが、高齢化が進む今オフは若手の育成にも力を入れなくてはならない。そのため、デポーラの育成を重視し、コールが退団となる可能性は十分にあるだろう。











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