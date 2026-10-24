







広島東洋カープは24日、長谷部銀次投手と2027シーズンの選手契約を結ばないことを発表した。





長谷部は中京大中京高、慶応大、トヨタ自動車を経て、2022年ドラフト6位で広島に入団。左腕の救援候補として期待され、プロ2年目の2024年に一軍デビューを果たした。



同年は5試合に登板し、7回を投げてわずか1安打、無失点で防御率0.00、1ホールドを記録。二軍でも25試合で2勝2敗、2セーブ、防御率1.17と好成績を残した。



翌2025年は二軍でシーズン初登板から23試合連続無失点を記録するなど、35試合に登板して1勝1敗、2セーブ、防御率2.18をマーク。しかし、一軍では5試合の登板にとどまり、5回1/3で9失点、防御率15.19と結果を残せなかった。



プロ4年目の今季は一軍登板がなく、ファームでは21試合に登板。21回を投げて36安打、12四球、13奪三振、23自責点、0勝3敗、防御率9.86と苦戦した。昨季の二軍防御率2.18から大きく数字を落とし、一軍再昇格を果たせないままシーズンを終えた。



一軍通算では10試合に登板し、0勝0敗、1ホールド、防御率6.57。2024年には一軍で無失点投球を続け、昨季も二軍で安定した成績を残した28歳左腕だったが、プロ4年目で戦力外通告を受けることになった。



























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