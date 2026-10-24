







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフも様々な選手が獲得候補として取りざたされている。特にリリーフは重要な補強ポイントの一つとされているが、米メディア『ドジャースネイション』は、アリゾナ・ダイヤモンドバックス所属のジョナサン・ロアイシガ投手に注目している。



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ロアイシガは現在31歳の右腕で、今季は67登板、7勝3敗10ホールド2セーブ、防御率2.42といった数字を残している。



同メディアは「ブルペンに新たな顔ぶれを加え、再編を進める上で力になりそうなリリーフとしてロアイシガも有力候補に挙げられる。ブレイク・トライネン投手の去就が不透明ななか、ロアイシガは彼に代わる戦力としてアップグレードになり得る。打たせて取る投球を恐れず、ドジャースの堅固な内野守備をバックにすれば、さらなる好成績を残せる可能性がある」と言及。



続けて、「彼は相応の契約を手にするはずで、契約総額は1000万ドル以上になる可能性もある。トライネンの2年2200万ドルの契約が満了するため、同程度の条件で迎え入れることができるかもしれない。そうなれば、長年チームを支えてきた選手と決別し、ブルペンの若返りを図ることができる」と記している。











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