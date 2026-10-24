







広島東洋カープは24日、中村貴浩外野手と2027シーズンの選手契約を結ばないことを発表した。





中村貴は九州国際大付高、九州産業大を経て、2022年育成ドラフト2位で広島に入団。思い切りのいい打撃を持ち味とする左打ちの外野手で、ルーキーイヤーの2023年5月17日に支配下登録を勝ち取った。



同月23日の中日戦でプロ初安打を放つなど、1年目から一軍で15試合に出場し、打率.176、3打点を記録。二軍でも82試合で8本塁打、36打点をマークし、長打力をアピールした。



しかし、翌2024年は一軍11試合の出場で打率.208、3打点にとどまった。昨季は二軍で78試合に出場し、打率.275、5本塁打、37打点を記録したものの、シーズン終盤には故障による離脱もあり、一軍出場を果たせなかった。



プロ4年目の今季も一軍昇格はなく、ファームでは83試合に出場。143打数21安打、打率.147、1本塁打、3打点、5盗塁と打撃不振に苦しんだ。



10月のみやざきフェニックス・リーグでは日本ハム戦で逆転2ランを放つなど復調の兆しを見せていたが、シーズン終了後に戦力外通告を受けることになった。



一軍通算では26試合に出場し、打率.190、0本塁打、6打点。育成入団1年目に支配下昇格を果たした26歳の外野手だったが、直近2年間は一軍出場がないまま、プロ4年目で広島を退団することになった。



























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