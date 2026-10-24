







広島東洋カープは24日、松本竜也投手と2027シーズンの選手契約を結ばないことを発表した。





ケムナは日南高、日本文理大を経て、2017年ドラフト3位で広島に入団。190センチの長身から投げ下ろす力強い直球を武器とする右腕で、プロ2年目の2019年に一軍デビューを果たした。



松本は智弁学園高、Honda鈴鹿を経て、2021年ドラフト5位で広島に入団。力強い直球を武器とする右腕で、ルーキーイヤーの2022年から救援陣の一角として活躍した。



同年は50試合に登板し、4勝2敗、4ホールド、防御率3.56を記録。55回2/3を投げて54奪三振をマークするなど、即戦力として存在感を示した。



しかし、翌2023年は13試合の登板で防御率4.35に終わると、2024年も12試合で防御率2.84。昨季はさらに登板機会を減らし、一軍ではわずか4試合、防御率4.91だった。



プロ5年目の今季は8月に一軍昇格を果たしたものの、同22日の巨人戦では1/3回を投げて2安打、1四球、1死球、2失点。防御率54.00を記録し、この試合が今季唯一の一軍登板となった。



一方、ファームでは36試合に登板し、38回1/3を投げて4勝1敗、4セーブ、42奪三振、防御率2.35と好成績を残した。しかし、二軍での結果を一軍につなげることはできなかった。



一軍通算では80試合に登板し、4勝6敗、1セーブ、12ホールド、防御率3.81。ルーキーイヤーに50試合に登板した27歳右腕だったが、近年は一軍での出場機会が減少し、プロ5年目で戦力外通告を受けることになった。



























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