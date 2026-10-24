







広島東洋カープは24日、ケムナ誠投手と2027シーズンの選手契約を結ばないことを発表した。





ケムナは日南高、日本文理大を経て、2017年ドラフト3位で広島に入団。190センチの長身から投げ下ろす力強い直球を武器とする右腕で、プロ2年目の2019年に一軍デビューを果たした。



2020年には41試合に登板し、1勝1敗、11ホールド、防御率3.88を記録。



翌2021年も40試合で12ホールドを挙げると、2022年には43試合に登板して4勝0敗、14ホールド、防御率3.20をマークするなど、3年連続で40試合以上に登板し、救援陣の一角を担った。



しかし、2023年は24試合の登板にとどまり、同年9月には右肘の関節内遊離体と骨棘を切除する手術を受けた。リハビリを経て2024年に復帰したものの、一軍では5試合の登板に終わった。



昨季は一軍登板がなく、二軍でも24試合で1勝1敗、1セーブ、防御率4.78。プロ9年目の今季も一軍のマウンドに立つことはできず、ファームでは24試合に登板し、25回1/3を投げて3勝4敗、18奪三振、防御率5.33だった。



一軍通算では154試合に登板し、9勝3敗、38ホールド、防御率3.77。かつて3年連続で40試合以上に登板した31歳右腕だったが、右肘手術後は一軍登板が減少し、直近2年間は一軍登板のないまま戦力外通告を受けることになった。



今後はNPB球団での現役続行を希望しており、再びマツダスタジアムのマウンドに立つことを目指している。



























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