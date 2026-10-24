今日の運勢 10月25日（日）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月25日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月25日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で直感が冴えやすい1日です。今日は自分の感覚を信じて進んでみましょう。勢いも出やすいので、どんなことも調子良く進められそうです。ラッキーカラーは赤とオレンジです。恋愛運が好調です。今日は好きな人、仲良くなりたい人と積極的に交流をしてみましょう。趣味も充実しやすいので、好きなことにとことん打ち込んでみるのもおすすめです。視野が広がりやすく学びが深まりそうな1日です。今日は探究心を大切に過ごしてみましょう。海外に関することに目を向けてみるのも良いでしょう。対人運が好調で、コミュニケーションが活発な運気です。今日は特に1対1のコミュニケーションにラッキーがありそうです。パートナーとの時間を大切にしたり、自分自身の時間を大切にするのも一案です。趣味や友達付き合いが充実するような運気です。今日はSNSで発信するのも効果的です。何となく思い浮かぶ人がいれば、積極的に連絡をしてみましょう。コミュニケーションが活発な運気です。特に多数の人との対話が盛り上がりそうです。なるべく人の集まる場所へ出掛けることを心掛けてみましょう。マイペースに過ごしてみましょう。今日は家でのんびりと過ごしたり、部屋の片付けをするのもぴったりです。夜はゆっくりとお風呂に浸かってリフレッシュしましょう。仕事運が好調です。今日はお休みの人もやることが多くて忙しくなってしまいそうです。頑張りすぎには注意をして、夕方からは息抜きの時間や休む時間を大切にしましょう。金運が好調です。今日は欲しいものを購入したり、美味しいものを食べたり、息抜きの時間を持つようにしましょう。お金に関することで見直しをするのも吉。内省がテーマの日です。色々なことを見直すような1日となりそうです。不要に感じるものは手放してしまいましょう。焦らないことも意識して過ごしましょう。モヤモヤした気持ちが出やすい1日となりそうです。今日は焦らず丁寧に1つ1つと向き合ってみましょう。紙に思いつくまま書き出してみるのが効果的です。身体を動かす時間を持てると良い日です。今日はストレッチや筋トレなど無理のない範囲で動くことを心掛けてみましょう。気分がスッキリしそうです。今日は秋の空気や味覚を味わったり、五感で楽しむ時間を大切に過ごしてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』リリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/