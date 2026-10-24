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千葉ロッテマリーンズは24日、森遼大朗投手と早坂響投手の2選手に対し、来季の支配下契約を行わない旨を通知したと発表した。



千葉ロッテマリーンズは24日、森遼大朗投手と早坂響投手の2選手に対し、来季の支配下契約を行わない旨を通知したと発表した。



森は都城商高から2017年育成ドラフト2位でロッテに入団。2021年にはファームで10勝を挙げ、同年オフに支配下契約を勝ち取った。



2022年に一軍デビューを果たすと、翌2023年には7試合に登板してプロ初勝利を記録。



しかし、同年12月に右肘のクリーニング手術を受け、2024年5月には右肘内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）を受けた。2025年からは育成契約となり、復活を目指していた。



今季は7月30日に再び支配下登録を勝ち取ったものの、一軍ではわずか1試合の登板にとどまり、0勝1敗、防御率10.13。



ファームでも18試合に登板して3勝7敗、防御率5.20と結果を残せなかった。プロ通算では11試合に登板し、1勝6敗、防御率7.01を記録している。



一方、早坂は幕張総合高から2023年ドラフト4位でロッテに入団。高校時代から150キロを超える直球を武器に注目を集め、将来の投手陣を担う存在として期待されていた。



プロ2年目の2025年には一軍デビューを果たし、9試合に登板して防御率7.36を記録。11回を投げて12安打を許し、4奪三振、8四球という内容だった。



さらなる飛躍が期待された今季だったが、一軍登板はなく、ファームでも1試合の登板にとどまった。わずか1回の投球で0勝0敗、防御率0.00と、十分な登板機会を得られないままシーズンを終えた。



ロッテでは4日に一條力真投手ら5選手、7日にも東妻勇輔投手ら3選手に来季契約を行わない旨を通知しており、今回の2選手を合わせて今オフの対象は計10人となった。



今季途中に支配下復帰を果たした森と、将来を期待された高卒3年目の早坂。両投手は来季の支配下構想から外れることとなった。















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【了】