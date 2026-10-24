2026／27明治安田J1リーグ第12節が24日に行われ、鹿島アントラーズと柏レイソルが対戦した。

2025シーズンに最後まで優勝争った王者と2位。今季も上位を争う両者の一戦は、14分に鹿島が先手をとる。左から小川諒也がクロスを供給。徳田誉が相手を背負いながら見事に左足ダイレクトボレーを放って、今季リーグ戦初ゴールを記録した。

35分、柏が試合を振り出しに戻す。左からカットインした遠藤渓太が右足一閃。ボールは相手DF植田直通に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。

柏は前半のうちに逆転する。左サイドをドリブルで切り裂いた山内日向汰が右足を振り抜き、強烈な一撃をファーに突き刺した。

58分、柏がリードを広げる。敵陣深い位置で相手のビルドアップを遮断してショートカウンター。山内が放ったシュートは相手GK早川友基の正面だったが、早川がキャッチし損ね、ボールはゴールに吸い込まれた。

追い込まれた鹿島は88分に1点を返す。エウベルがペナルティエリアの外からシュートを放つと、アレクサンダル・チャヴリッチがコースを変えて流し込んだ。

しかし、鹿島は反撃が及ばずに5試合ぶり黒星。逃げ切った柏は3試合ぶり白星となった。次節は31日に行われ、鹿島はホームでセレッソ大阪と、柏はホームで浦和レッズと対戦する。

【スコア】

鹿島アントラーズ 2－3 柏レイソル

【得点者】

1－0 14分 徳田誉（鹿島）

1－1 35分 遠藤渓太（柏）

1－2 45＋1分 山内日向汰（柏）

1－3 58分 山内日向汰（柏）

2－3 88分 アレクサンダル・チャヴリッチ（鹿島）

【ゴール動画】鹿島vs柏