23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した解説陣が、2年ぶりに日本一を目指すDeNAについて言及した。

辻発彦氏は「9月からすごかったですね。この勢いは怖いですよ」と話すと、五十嵐亮太氏は「打線がチームを引っ張って、ピッチャーがその流れに乗っていけるような試合が続きましたよね。エンカーナシオンの途中からの加入が大きかった。日本シリーズでは出場ができないんですけど、投打のバランスが本当に良かった。その中で勢いを感じましたよね」と分析した。

谷繁元信氏は「9月からクライマックスもそうでしたけど、先発陣がかなりゲームを作るというか、いいピッチングをしながら、味方の少ない点数をリリーフ陣で守っていく野球ができていましたから。相手が強いので、そんなに簡単に点数は取れないと思うんですよ。そうなるとバッテリーでなんとか凌いでいくゲームを進めていく展開に持っていかないといけない」と話した。

野村弘樹氏も「ファーストステージ、ファイナルとピッチャー陣がよく頑張った印象ですよね。ファーストステージのジャイアンツは攻撃陣が9月に入ってから低迷だったこともあり、ファイナルでもタイガースはサトテルがいない。2戦目以降は森下も途中からいないと言うところで、タイガースも盤石ではなかったとはいえ、きっちり6連勝。勢いだけでは片付けられないと思いますね」と評価した。

DeNAは巨人、阪神とのCSを6連勝で日本シリーズまで駒を進めた。日本シリーズでどんな戦いを見せるか注目だ。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』