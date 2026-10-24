







ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ優勝を目指す来季へ向け戦力再編に迫られている。うまく世代交代を進めていく必要もあるが、まずテコ入れに着手すべきポジションは一体どこなのか。米メディア『クラッチポインツ』が報じている。



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ドジャースは大谷をはじめとした主力選手が軒並み30歳を超えており、これ以上事態が深刻化する前に世代交代を推し進めていく必要があるとされている。



同メディアは「元GMで情報通として知られるジム・ボウデン氏は、先日出演したポッドキャスト番組の中で、ドジャースの顕著な弱点として『選手の高齢化と運動能力の不足』を挙げた。具体的には、二塁、左翼、三塁といったポジションで、より若く、運動能力の高い選手が必要だと指摘している」と言及。



続けて、「ドジャースを詳しく分析してみて、来年も優勝争いに戻ってこられるかと考えた。答えはイエスだ。もちろん、戻ってこられる。可能なら、タリック・スクーバル投手を呼び戻すべきだ。それに、ムーキー・ベッツ内野手とフレディ・フリーマン内野手もまだ終わったわけではない。彼らにはまだ活躍できる時間が残されている。若返りを図り、運動能力を高める必要があるポジションを3つ挙げるなら、二塁、左翼、三塁だと思う」という同氏の見解を伝えている。











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