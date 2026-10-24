23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した解説陣がソフトバンクとDeNAの日本シリーズを展望した。

DeNAの本拠地・横浜スタジアムで行われる24日の第1戦は、DeNAが石田裕太郎、ソフトバンクが上沢直之が先発する。野村弘樹氏は「東で行くのかなと思ってたんですけど、東が行くと初戦がちょうど中6日になるんですよね。ですけど、年齢的なものと少しでも良い状態でと言うことで若い石田を前に持ってきたのかなという印象。おそらく2戦目に東が行くと思うんですよね。3戦目、4戦目は平良が先なのか、尾形が先なのかというところじゃないですかね」と予想した。

辻発彦氏は「ファイナルでモイネロが打ち込まれて調子がどうなのかなという感じだったので、そこで初戦に上沢を持ってきた。初戦の大事さというところじゃないですかね」と語った。

五十嵐亮太氏は2戦目以降の戦い方について「それまでの戦い方によって変わってくるのかな」と話し、「前田が今年出始めて、日本シリーズでどういったピッチングをするのか注目している。レギュラーシーズンは安定感もあったし、マウンド度胸も良いので、こういったところで流れにもよって変わってくるんだけど、前田のピッチングに興味がある。その時に尾形が上がったら、尾形は古巣と戦うわけですから、3戦目は非常に面白い戦いになると思いますね」と期待を寄せた。

谷繁元信氏は「ベイスターズからすると1戦目、2戦目、どうなのかな。僕は（石田と東）逆でも良かったんじゃないかなと思ったんですけど、この順番で行くと東も後ろに投げられる。尾形が福岡で最初に行くと、尾形が最後中継ぎでも入れるようになる。この順番でいいのかなと感じましたね」と話していた。

＜プロ野球ニュース番組予想先発＞

【DeNA】

第1戦：石田裕太郎

第2戦：東克樹

第3戦：尾形崇斗

第4戦：平良拳太郎

第5戦：片山皓心

第6戦：石田裕太郎

第7戦：東克樹

【ソフトバンク】

第1戦：上沢直之

第2戦：モイネロ

第3戦：前田悠伍

第4戦：松本晴

第5戦：上茶谷大河

第6戦：上沢直之

第7戦：モイネロ

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』