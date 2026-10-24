







2026年のドラフト会議が幕を閉じ、大学・社会人球界では、来年の指名を目指す選手たちが実績を重ねている。高校時代から知られる強打者に加え、投打で活躍する二刀流や、社会人で経験を積んだ甲子園優勝捕手も控える。2027年のドラフト候補となる大学生・社会人の注目株を紹介する。※2026年10月時点の所属。指名対象となる見込みの選手を掲載。





大学生は190センチ左腕＆高校時代など豊作

[caption id="attachment_298002" align="alignnone" width="1200"] 関西大の百合澤飛【写真：産経新聞社】[/caption]











大学生投手では、関西大の百合澤飛投手（3年）が注目を集める。190センチ、97キロの大型左腕で、最速153キロの直球が持ち味だ。2026年秋の関西学生リーグでは9試合に登板し、5勝無敗、防御率1.78を記録した。



早稲田大の髙橋煌稀投手（3年）は、仙台育英高時代に甲子園優勝を経験した右腕。大学ではリーグ戦で先発を任されるようになり、2026年春の法政大戦では9回1失点、10奪三振の完投勝利を挙げた。最速153キロの直球に加え、スプリットなどの変化球を操り、大学最後のシーズンに向けて投球に磨きをかける。



中央大の東恩納蒼投手（3年）も高校時代から全国の舞台で活躍してきた。沖縄尚学高時代には、2023年夏の沖縄大会から甲子園にかけて47回1/3連続無失点を記録し、“ミスターゼロ”の異名で注目を集めた。同年のU-18ワールドカップでは日本の世界一に貢献。大学では右肘の故障による離脱も経験したが、2026年春の東都大学リーグでは10試合に登板して3勝を挙げた。



大阪商業大の中山優月投手（3年）は、投打の二刀流として注目される。2026年春の関西六大学リーグでは4勝無敗、防御率0.70を記録し、投手のベストナインを獲得。一方、同年夏の侍ジャパン大学日本代表には内野手として選出されるなど、投手と野手の両方で実績を残している。



大学生野手では、國學院大の緒方漣内野手（3年）が有力候補の一人に挙がる。横浜高時代から攻守で注目を集め、大学進学後も遊撃手として活躍。2026年春の東都大学1部リーグでは打率.432を記録し、首位打者に輝いた。國學院大のリーグ優勝に貢献し、最高殊勲選手とベストナインも獲得。遊撃手としての守備力に加えて打撃でも実績を残しており、来年のドラフトに向けて注目される存在だ。



大阪商業大の真鍋慧選手（3年）は、広陵高時代から全国屈指の左の強打者として知られる。2026年春の関西六大学リーグでは打率.472、3本塁打、15打点を記録し、外野手のベストナインを獲得。秋も一塁手としてベストナインに選出された。長打力に加え、大学で培ってきた打撃の確実性も評価材料となる。



立教大の小林隼翔内野手（3年）は、広陵高時代にU-18日本代表の主将を務めた経験を持つ。大学では遊撃手としてプレーし、2026年夏には侍ジャパン大学日本代表にも選出された。高校、大学と国際大会を経験してきた内野手が、最終学年で打撃成績をどこまで伸ばせるかにも注目したい。



慶大の林純司内野手（3年）は報徳学園高出身の遊撃手で、2026年春のリーグ戦では打率.340、13打点を記録。慶大の5季ぶりとなるリーグ優勝に貢献し、遊撃手部門のベストナインに選出された。同年夏には侍ジャパン大学日本代表にも選ばれ、国際大会を経験。攻守で実績を積み重ねる内野手として評価を高めている。







社会人では甲子園V捕手らが指名解禁へ

[caption id="attachment_297999" align="alignnone" width="1200"] トヨタ自動車の高尾響【写真：産経新聞社】[/caption]











社会人では、トヨタ自動車の高尾響投手が注目される。広陵高時代には甲子園で通算5勝を記録し、高校卒業後は社会人野球へ進んだ。2026年の都市対抗野球大会ではJFE西日本戦で3回無失点の好投を披露。高校時代から培ってきた制球力を武器に、2027年の指名解禁を迎える。



野手では三菱重工Eastの小澤周平内野手が社会人1年目から結果を残した。健大高崎高、早稲田大を経て入社し、2026年の都市対抗野球大会では打率.438を記録。新人選手を対象とする若獅子賞を受賞した。大学時代から培ってきた打撃技術を社会人の舞台でも発揮している。



トヨタ自動車の箱山遥人捕手は、健大高崎高時代に2024年春のセンバツ優勝を経験。4番・捕手としてチームをけん引し、高校卒業後は社会人野球の道を選んだ。強肩と長打力を兼ね備える捕手として注目され、2027年には高卒3年目の指名解禁を迎える。社会人で積み重ねてきた経験を生かし、プロ入りを目指す。





2027年ドラフト注目候補一覧



【大学生・投手】

百合澤飛（関西大）、髙橋煌稀（早稲田大）、東恩納蒼（中央大）、中山優月（大阪商業大）、藤本士生（國學院大）、大城海翔（仙台大）、古堅鈴之輔（富士大）、湯田統真（明治大）、仁田陽翔（立正大）



【大学生・野手】

緒方漣（國學院大）、真鍋慧（大阪商業大）、小林隼翔（立教大）、丸田湊斗（慶應義塾大）、林純司（慶應義塾大）、森田大翔（帝京大）、石野蓮授（國學院大）、中塚遥翔（慶應義塾大）、岡村シルバー魁人（上武大）



【社会人・投手】

高尾響（トヨタ自動車）、高須大雅（ヤマハ）、洗平比呂（JR東日本）、田村剛平（大阪ガス）、水﨑康平（王子）



【社会人・野手】

小澤周平（三菱重工East）、箱山遥人（トヨタ自動車）、島袋大地（大阪ガス）、丸木悠汰（NTT東日本）、佐藤孝昭（王子）、尾瀬雄大（トヨタ自動車）











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