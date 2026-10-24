







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、故障や不振により思うような結果を残せなかった選手がいる。ダルトン・ラッシング捕手もその一人だが、チームは来季以降どのように扱っていくのか真剣に考えるべきかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のラッシングは、ウィル・スミス捕手の故障離脱により出番が増えた時期もあったものの、自身も故障した影響で80試合、打率.246、12本塁打、36打点といった数字にとどまった。



同メディアは「ドジャースはこれまでラッシングに対し、何とか打席に立つ機会を与えようとする姿勢を貫いてきた。しかし、シーズン終盤になると評価には陰りが見え始めた。そのことを最も明確に示したのが、ポストシーズンのロースターから外され、代わりにハンター・フェドゥシア捕手とホスエ・デポーラ外野手が選ばれたことだ。デポーラはわずか31打数で、代打要員としてラッシングよりも有望な選択肢だとチームに確信させた」と言及。



その上で、「ドジャースは彼の起用について繰り返し強調し約束もしてきたが、結局のところ、彼をどう生かすべきかという答えを見出せていない。地区シリーズのロースターにすら入れないのであれば、彼を抱えておくことにどんな意味があるのだろうか。ベン・ロートベット捕手との再契約が第一歩となるだろうが、チームはさらに踏み込んで、彼の今後についても再検討すべきだ」と記している。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】