







2026年のドラフト会議が幕を閉じ、次の世代にも関心が向く。高校球界には、甲子園で全国制覇に貢献した大型左腕や、上級生に交じって日本代表に選ばれた逸材が控えている。2027年のドラフト候補となる高校生の注目株を紹介する。※2026年10月時点の所属。指名対象となる見込みの選手を掲載。





高校生投手で有力候補に挙がるのが、大阪桐蔭の川本晴大投手（2年）だ。192センチ、95キロの恵まれた体格から投げ込む直球は最速154キロ。2026年春のセンバツでは計24回を投げて36奪三振を記録し、全国制覇に貢献した。夏は左肩の故障で大阪大会のベンチ入りを逃したものの、秋季近畿大会では龍谷大平安を相手に8回2安打無失点、7奪三振。復帰後のマウンドでも結果を残した。



横浜の小林鉄三郎投手（2年）も、最速150キロの直球を武器とする左腕だ。2026年夏の甲子園を経験すると、9月には侍ジャパンU-18日本代表としてアジア選手権に出場した。新チームでは背番号「1」を任され、10月の秋季関東大会準々決勝では樹徳を相手に7回2失点、7奪三振の完投勝利。強豪校の投手陣を支えながら、着実に経験を積み重ねている。



高校生野手では、同じ横浜の川上慧内野手（2年）が注目株だ。中学時代にはU-15日本代表として世界大会を経験し、2026年9月には野手で唯一の2年生として侍ジャパンU-18日本代表に選出された。アジア選手権では15打数6安打5打点を記録し、三塁手部門のベストナインを獲得。横浜でも打線の中心を担い、新チームでは遊撃手としてもプレーする。国際大会で結果を残した内野手の最終学年での活躍にも期待が高まる。



帝京の目代龍之介外野手（2年）も、目が離せない存在だ。2026年春には4番を務め、秋の新チームでも打線の中心を担う。秋季東京都大会2回戦の桜美林戦では、右中間へ勝ち越しのソロ本塁打を放つなど2安打を記録。逆方向にも本塁打を打てる長打力を持ち、来年に向けて打撃をさらに磨いていく。



2027年ドラフト注目高校生一覧



【高校生・投手】

川本晴大（大阪桐蔭）、小林鉄三郎（横浜）、岩見輝晟（九州国際大付）、髙橋友朔（関東第一）、石垣聡志（健大高崎）、谷口哲聖（報徳学園）



【高校生・野手】

川上慧（横浜）、目代龍之介（帝京）、神崎翔斗（健大高崎）、長友悠成（智弁和歌山）











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】