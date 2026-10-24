日本シリーズ2026 試合速報・結果一覧｜DeNA対ソフトバンク
10月24日（土）に開幕する「SMBC日本シリーズ2026」。横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本一を懸けて激突する。本記事では、全試合の日程・結果、シリーズの勝敗、スコア、試合経過、スタメン、本塁打、投手成績などを随時更新する。
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SMBC日本シリーズ2026
DeNA vs ソフトバンク
日本シリーズ試合速報
シリーズ対戦成績（4勝先取）
横浜DeNA
ベイスターズ
0勝
－
福岡ソフトバンク
ホークス
0勝
シリーズ開幕前
注目の試合｜第1戦
試合前
10月24日（土）18:30開始予定／横浜スタジアム
DeNA
－
:
ソフトバンク
－
現在：試合開始前
最新情報
第1戦は10月24日（土）18:30開始予定。試合開始後、得点や主なプレーを随時更新する。
先発投手
DeNA：石田裕太郎
ソフトバンク：上沢直之
本塁打
試合開始後に更新
試合のポイント
第1戦の先制点、先発投手の立ち上がりに注目
日本シリーズ2026 全試合日程・結果
対戦カード：横浜DeNAベイスターズ－福岡ソフトバンクホークス。試合終了後にスコア・勝利チームを更新する。
第1戦 10/24（土）18:30
DeNA － : － ソフトバンク
試合前
横浜スタジアム
第2戦 10/25（日）18:00
DeNA － : － ソフトバンク
予定
横浜スタジアム
第3戦 10/27（火）18:00
ソフトバンク － : － DeNA
予定
みずほPayPayドーム福岡
第4戦 10/28（水）18:00
ソフトバンク － : － DeNA
予定
みずほPayPayドーム福岡
第5戦 10/29（木）18:00
ソフトバンク － : － DeNA
予定
みずほPayPayドーム福岡
第6戦 10/31（土）18:30
DeNA － : － ソフトバンク
予定
横浜スタジアム
第7戦 11/1（日）18:00
DeNA － : － ソフトバンク
予定
横浜スタジアム
※一方のチームが4勝した時点で終了。第5戦以降は開催されない場合がある。雨天などによる順延、引き分けによる追加試合が発生した場合は日程を更新する。
日本シリーズ2026 第1戦 試合経過
イニング別スコア
チーム
1
2
3
4
5
6
7
8
9
計
安
失
ソフトバンク
－－－－－－－－－－－－
DeNA
－－－－－－－－－－－－
※延長戦になった場合はイニング列を追加。「安」は安打、「失」は失策。
テキスト速報（新しい順）
試合前
10月24日（土）
18:30から横浜スタジアムで第1戦が行われる予定。試合開始後、得点場面や主なプレーを随時追加する。
日本シリーズ2026 第1戦 スタメン
横浜DeNAベイスターズ
スターティングメンバー：発表後に更新
先発投手：石田裕太郎
福岡ソフトバンクホークス
スターティングメンバー：発表後に更新
先発投手：上沢直之
日本シリーズ2026 第1戦 本塁打
試合開始後に更新
日本シリーズ2026 第1戦 試合結果
試合結果・投手成績
最終スコア試合終了後に更新
勝利投手－
敗戦投手－
セーブ－
試合時間－
日本シリーズ2026 優勝・MVP
日本一シリーズ終了後に更新
最高殊勲選手（MVP）シリーズ終了後に更新