















日本シリーズ2026 試合速報・結果一覧｜DeNA対ソフトバンク



10月24日（土）に開幕する「SMBC日本シリーズ2026」。横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本一を懸けて激突する。本記事では、全試合の日程・結果、シリーズの勝敗、スコア、試合経過、スタメン、本塁打、投手成績などを随時更新する。

日本シリーズ観るならU-NEXT！第1・2・3・6・7戦をライブ配信！［PR］SMBC日本シリーズ2026DeNA vs ソフトバンク日本シリーズ試合速報シリーズ対戦成績（4勝先取）横浜DeNAベイスターズ0勝福岡ソフトバンクホークス0勝シリーズ開幕前注目の試合｜第1戦試合前10月24日（土）18:30開始予定／横浜スタジアムDeNAソフトバンク現在：試合開始前最新情報第1戦は10月24日（土）18:30開始予定。試合開始後、得点や主なプレーを随時更新する。先発投手DeNA：石田裕太郎ソフトバンク：上沢直之本塁打試合開始後に更新試合のポイント第1戦の先制点、先発投手の立ち上がりに注目日本シリーズ2026 全試合日程・結果

対戦カード：横浜DeNAベイスターズ－福岡ソフトバンクホークス。試合終了後にスコア・勝利チームを更新する。

第1戦 10/24（土）18:30DeNA － : － ソフトバンク試合前横浜スタジアム第2戦 10/25（日）18:00DeNA － : － ソフトバンク予定横浜スタジアム第3戦 10/27（火）18:00ソフトバンク － : － DeNA予定みずほPayPayドーム福岡第4戦 10/28（水）18:00ソフトバンク － : － DeNA予定みずほPayPayドーム福岡第5戦 10/29（木）18:00ソフトバンク － : － DeNA予定みずほPayPayドーム福岡第6戦 10/31（土）18:30DeNA － : － ソフトバンク予定横浜スタジアム第7戦 11/1（日）18:00DeNA － : － ソフトバンク予定横浜スタジアム※一方のチームが4勝した時点で終了。第5戦以降は開催されない場合がある。雨天などによる順延、引き分けによる追加試合が発生した場合は日程を更新する。日本シリーズ2026 第1戦 試合経過イニング別スコアチームソフトバンク－－－－－－－－－－－－DeNA－－－－－－－－－－－－※延長戦になった場合はイニング列を追加。「安」は安打、「失」は失策。テキスト速報（新しい順）試合前10月24日（土）18:30から横浜スタジアムで第1戦が行われる予定。試合開始後、得点場面や主なプレーを随時追加する。日本シリーズ2026 第1戦 スタメン横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー：発表後に更新先発投手：石田裕太郎福岡ソフトバンクホークススターティングメンバー：発表後に更新先発投手：上沢直之日本シリーズ2026 第1戦 本塁打試合開始後に更新日本シリーズ2026 第1戦 試合結果試合結果・投手成績最終スコア試合終了後に更新勝利投手－敗戦投手－セーブ－試合時間－日本シリーズ2026 優勝・MVP日本一シリーズ終了後に更新最高殊勲選手（MVP）シリーズ終了後に更新