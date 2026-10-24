（左から）石田裕太郎、上沢直之（写真：産経新聞社）









日本シリーズ2026 試合速報・結果一覧｜DeNA対ソフトバンク

10月24日（土）に開幕する「SMBC日本シリーズ2026」。横浜DeNAベイスターズと福岡ソフトバンクホークスが日本一を懸けて激突する。本記事では、全試合の日程・結果、シリーズの勝敗、スコア、試合経過、スタメン、本塁打、投手成績などを随時更新する。



 
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SMBC日本シリーズ2026
DeNA vs ソフトバンク
日本シリーズ試合速報



シリーズ対戦成績（4勝先取）


横浜DeNA
ベイスターズ
0勝



福岡ソフトバンク
ホークス
0勝


シリーズ開幕前






注目の試合｜第1戦
試合前

10月24日（土）18:30開始予定／横浜スタジアム





DeNA


:

ソフトバンク



現在：試合開始前




最新情報
第1戦は10月24日（土）18:30開始予定。試合開始後、得点や主なプレーを随時更新する。






先発投手
DeNA：石田裕太郎
ソフトバンク：上沢直之


本塁打
試合開始後に更新


試合のポイント
第1戦の先制点、先発投手の立ち上がりに注目



















日本シリーズ2026 全試合日程・結果

対戦カード：横浜DeNAベイスターズ－福岡ソフトバンクホークス。試合終了後にスコア・勝利チームを更新する。






第1戦 10/24（土）18:30
DeNA － : － ソフトバンク
試合前

横浜スタジアム





第2戦 10/25（日）18:00
DeNA － : － ソフトバンク
予定

横浜スタジアム





第3戦 10/27（火）18:00
ソフトバンク － : － DeNA
予定

みずほPayPayドーム福岡





第4戦 10/28（水）18:00
ソフトバンク － : － DeNA
予定

みずほPayPayドーム福岡





第5戦 10/29（木）18:00
ソフトバンク － : － DeNA
予定

みずほPayPayドーム福岡





第6戦 10/31（土）18:30
DeNA － : － ソフトバンク
予定

横浜スタジアム





第7戦 11/1（日）18:00
DeNA － : － ソフトバンク
予定

横浜スタジアム


※一方のチームが4勝した時点で終了。第5戦以降は開催されない場合がある。雨天などによる順延、引き分けによる追加試合が発生した場合は日程を更新する。








日本シリーズ2026 第1戦 試合経過

イニング別スコア





チーム
1
2
3
4
5
6
7
8
9







ソフトバンク
－－－－－－－－－－－－


DeNA
－－－－－－－－－－－－




※延長戦になった場合はイニング列を追加。「安」は安打、「失」は失策。



テキスト速報（新しい順）




試合前
10月24日（土）

18:30から横浜スタジアムで第1戦が行われる予定。試合開始後、得点場面や主なプレーを随時追加する。










日本シリーズ2026 第1戦 スタメン


横浜DeNAベイスターズ
スターティングメンバー：発表後に更新

先発投手：石田裕太郎


福岡ソフトバンクホークス
スターティングメンバー：発表後に更新

先発投手：上沢直之




日本シリーズ2026 第1戦 本塁打


試合開始後に更新








日本シリーズ2026 第1戦 試合結果

試合結果・投手成績

最終スコア試合終了後に更新
勝利投手－
敗戦投手－
セーブ－
試合時間－




日本シリーズ2026 優勝・MVP

日本一シリーズ終了後に更新
最高殊勲選手（MVP）シリーズ終了後に更新