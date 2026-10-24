広島で大量6人が戦力外…！ 通算154登板の右腕、人的補償の22歳右腕も











広島東洋カープは24日、ケムナ誠投手、長谷部銀次投手、松本竜也投手、日髙暖己投手、辻大雅投手、中村貴浩外野手の6選手に対し、来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。





ケムナは日南高、日本文理大を経て、2017年ドラフト3位で広島に入団。2020年から3年連続で40試合以上に登板し、2022年には43試合で4勝0敗、14ホールド、防御率3.20を記録した。



しかし、2023年9月に右肘の手術を受けると、翌2024年は5試合の登板にとどまり、昨季と今季は一軍登板なし。今季のファームでは24試合に登板し、3勝4敗、防御率5.33だった。プロ通算では154試合に登板し、9勝3敗、38ホールド、防御率3.77を記録している。



松本は智弁学園高、Honda鈴鹿を経て、2021年ドラフト5位で広島に入団。ルーキーイヤーの2022年には50試合に登板し、4勝2敗、4ホールド、防御率3.56と即戦力として活躍した。



2023年にはプロ初セーブを記録したものの、以降は登板機会が減少。今季は一軍でわずか1試合の登板にとどまり、防御率54.00だった。ファームでは36試合に登板して4勝1敗、防御率2.35を記録したが、再び一軍で存在感を示すことはできなかった。



辻は二松学舎大付高から2022年育成ドラフト3位で広島に入団。2025年7月に支配下登録を勝ち取ると、同年は一軍16試合に登板し、防御率1.13と好成績を残した。



今季は36試合に登板し、2勝2敗、6ホールド、防御率4.68を記録。しかし、8月に出場選手登録を抹消され、9月11日には左肘の内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）などを受けた。来季中の実戦復帰を目指しているが、22歳で来季の支配下契約を結ばないことが決まった。



長谷部は中京大中京高、慶應義塾大、トヨタ自動車を経て、2022年ドラフト6位で広島に入団。2024年に一軍デビューを果たし、5試合に登板して防御率0.00を記録した。



昨季も5試合に登板したが、防御率15.19と結果を残せず。今季は一軍登板がなく、ファームでも21試合で0勝3敗、防御率9.86と苦しいシーズンになった。一軍通算10試合の登板にとどまり、プロ4年目で戦力外通告を受けた。



日髙は富島高から2022年ドラフト5位でオリックス・バファローズに入団。2024年1月に、西川龍馬選手のFA移籍に伴う人的補償として広島に加入した。



将来を期待された右腕だったが、広島移籍後も一軍登板を果たせず。今季はファームで11試合に登板し、0勝0敗、防御率3.94を記録したものの、プロ4年間で一軍デビューを果たすことはできなかった。



中村貴浩は九州国際大付高、九州産業大を経て、2022年育成ドラフト2位で広島に入団。ルーキーイヤーの2023年5月に支配下登録を勝ち取ると、同年は一軍15試合に出場し、打率.176、3打点を記録した。



2024年も11試合に出場して打率.208、3打点をマークしたが、昨季と今季は一軍出場なし。今季のファームでは83試合に出場し、打率.147、1本塁打、3打点と低迷した。一軍通算では26試合に出場し、打率.190、0本塁打、6打点を記録している。



広島では1日にも小園海斗内野手、矢野雅哉内野手ら4選手に戦力外通告を行っており、今回の6人を合わせて今オフの通告は計10人となった。実績のある救援投手に加え、将来を期待された若手選手も来季の支配下構想から外れることになった。



























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