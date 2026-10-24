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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が、オフシーズンに右肘の手術を受ける見込みとなった。捕手としての復帰まで約9ヶ月を要するとみられ、来季の捕手陣にも大きな影響を及ぼす可能性がある。米メディア『ドジャース・ビート』のコディ・スネイブリー記者が10月21日（日本時間22日）に言及した。



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ラッシングは右肘靭帯の修復を目的としたインターナル・ブレース手術を受ける予定で、来季前半戦の大部分を棒に振ることが確実視されている。



25歳のラッシングは今季、253打席で打率.246、出塁率.328、長打率.460、本塁打12を記録。かつてのトッププロスペクトは、メジャー2年目で打撃面に大きな可能性を示した。



しかし、手術に伴う長いリハビリ期間によって、ドジャースではウィル・スミス捕手に次ぐ捕手の選択肢が不透明になった。



衝撃の長期離脱にスネイブリー氏は「カレンダー上では、9ヶ月の離脱は7月に復帰することを意味するが、打席にはそれよりずっと早く戻れる可能性がある。しかし、4度のMVP受賞者である大谷翔平選手がすでにドジャースの指名打者（DH）の座を占めている」と言及した。



スミスの離脱中、さまざまな言動で物議を醸したラッシングだったが、打席では期待に応える成績を残していた。捕手層が手薄なドジャースにとって、ラッシングの離脱は痛手となるだろう。











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