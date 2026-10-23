ホンダ「シビック タイプR」は、サーキット走行も視野に入れた本格的なスポーツカー。人気の高さから受注を停止した時期もあり、リセールバリューの高さでも知られています。今回は、「シビック タイプR」の走りの特徴と、リセールバリューを高めるためのポイントを解説します。

ホンダ「シビック タイプR」とはどんなクルマ？

ホンダの「シビック タイプR」は、走行性能を追求したスポーツモデルで、Rは「レーシング」を意味します。「シビック」をベースに、サーキット走行にも対応できる本格的なエアロパーツや高出力エンジンなどを採用しています。

価格の高さからプレミアムなクルマというイメージを持たれることもありますが、伝統的な高級車というよりは、本格的なスポーツカーという位置付けです。現在、公式サイトに掲載されているのは特別仕様車「RACING BLACK Package」のみで、価格は617万9,800円です(2022年の発売当初の通常モデルは499万7,300円)。

強靭な足回り

フロントサスペンションには、2つの軸を持つ「デュアルアクシス・ストラットサスペンション」を採用。切れのある正確なハンドリングと、優れた操縦安定性を実現しています。

また、4輪を電子制御する「アダプティブ・ダンパー・システム」により、荒れた路面でもクルマとの一体感が損なわれにくく、単にスポーツ性能を高めただけではない快適な乗り心地も備えています。

タイヤは、ミシュランと共同開発した専用チューニングタイヤ「パイロット スポーツ 4S」。タイヤ幅は265mmで、ウエット性能や耐摩耗性を保ちながら、ドライグリップ性能を高めています。

ドライブモード

走行状況に合わせて走りの特性を変えられる、4つのドライブモードを設定しています。具体的には次のとおりです。

コンフォート：乗り心地を重視したモード。日常の街乗りや長距離移動向き

スポーツ：エンジン始動時の基本モード。街乗りからワインディングまで幅広く対応

インディビジュアル：エンジンやステアリング、サスペンションなどの設定を好みに合わせてカスタマイズ可能

+R(プラスアール)：サーキット走行向けの最もスポーティーなモード

「シビック タイプR」のリセールバリュー

ここからは「シビック タイプR」のリセール率について見ていきましょう。自動車フリマサービス「カババ」によると、2025年式(1年落ち)では98.8～116％、2023年式(3年落ち)では104～111％と、新車価格を上回ることもあるほど高い数字を記録しています。

リセール率が高い理由としては、以下のような点が挙げられます。

パワートレインが希少

新車の供給が少ない

「シビック タイプR」は、2.0L直列4気筒ターボエンジンと6速MTを組み合わせた、今では希少なパワートレインを採用しています。電動化が進むなかで純ガソリンエンジンのMTスポーツカーは減っており、「将来的に手に入りにくくなるのでは」という見方が需要を押し上げている構図です。

トランスミッションは6速MTのみの設定

リセール率を高めるためのポイント

「シビック タイプR」のリセール率を上げるためには、以下のポイントが重要です。

ボディカラーは定番色のチャンピオンシップホワイトや、希少カラーのフレームレッドなどを選ぶ

走行距離は年間1万km以下に抑える

スポーツカーや海外輸出の相場に強い買取店を選ぶ

また、スポーツカーならではの査定ポイントとして、サーキット走行歴があります。走行自体が悪いわけではありませんが、買い手によってはマイナス評価となり、査定額が下がることも。リセールを重視する場合は、控えたほうがよいでしょう。

「シビック タイプR HRCコンセプト」も公開

ホンダは「東京オートサロン2026」で、「シビック タイプR HRCコンセプト」を世界初公開しました。「シビック タイプR」をベースに、ホンダのレース活動を担うHRC(ホンダ・レーシング)で培った技術とレーシングドライバーの知見を生かし、走りの楽しさをさらに追求するモデルとして開発が進められています。

現時点で、市販化の時期は正式に発表されていません。

【フォトギャラリー】「シビック タイプR」