23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した解説陣が、巨人の新監督に就任した松井秀喜監督について言及した。

辻発彦氏は「まずは驚きましたね。私と谷繁さんは（監督を）経験していますけど、いきなりコーチの経験なく監督やるのは大変だと思います。ただ楽しみしかないですね、どんな野球をやるかね。やらなきゃいけない人ですからね」と話し、「来シーズンからセ・リーグはDHじゃないですか。そう言うところではピッチャー交代が一番難しいところなんですけど、いいのかなと言う感じがしますね」と続けた。

谷繁元信氏は「（就任会見は）相当緊張したと思いますよ、流石の松井さんも。やっとなってくれたなという思いですね。これで日本のプロ野球が盛り上がっていく気がします」と期待を寄せ、「プレースタイルでいうと、日本の時はホームランホームラン50発打った、彼がヤンキースに行ってからと言うのは、1打席で犠牲にならなければいけない打席をきっちり作ったりですね。その場面で必要なバッティングをものすごくやっていた印象がある。日本でやっていた形とアメリカに行ってからの形は多少変化があったと思う。その辺りを監督としてどういう風に入れてくのか見てみたいと思います」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』