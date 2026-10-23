







大谷翔平 最新情報

阪神タイガースの佐藤輝明選手が今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す見込みとなり、ロサンゼルス・ドジャースが獲得候補に浮上している。守備位置や左打者の多さという課題はあるものの、長打力と年齢はドジャースにとって魅力になる。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が10月19日（日本時間20日）に言及した。



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阪神は佐藤のポスティングを発表しており、NPBのシーズン終了後に正式な手続きが行われる予定だ。正式にポスティングされれば、佐藤にはMLB球団との契約に向けて45日間の交渉期間が与えられる。



佐藤は今季、打率.306、出塁率.383、長打率.609を記録し、本塁打39、打点106でセ・リーグの三冠王に輝いた。主に三塁手を守る一方、外野でのプレー経験もある。



ただし、ドジャースでは三塁手をマックス・マンシー内野手が主に担っており、内野で空いているのは二塁手となる。佐藤が二塁手に挑戦する可能性はあるものの、守備位置には適合面での疑問が残る。



その懸念を踏まえた上でエスピナル氏は「彼はまだ27歳と比較的若く、ドジャースの選手の大半よりも若い。シカゴ・ホワイトソックスは、圧倒的な長打力を誇る村上宗隆内野手を獲得した後、復活を遂げた。佐藤もまた、村上と同様に高い三振率を抱えつつも、そのような長打力を備えた選手として高く評価されている」と言及した。



ドジャースは依然として圧倒的な戦力を誇っているが、大谷翔平選手らをはじめとして高齢化が深刻な懸念となっている。今季は不振に陥った選手も多く、佐藤が加われば再び他球団を圧倒する打線が生まれるかもしれない。











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