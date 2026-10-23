







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、2026年のポストシーズンで打率.192に終わり、前年とは対照的な結果となった。左膝と右上腕二頭筋の故障を抱えたままシーズン終盤を戦った影響が大きく、今オフは手術に踏み切る可能性もある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のリカルド・サンドバル記者が10月20日（日本時間21日）に言及した。



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大谷は今ポストシーズン、後半戦から続いていた打撃不振から抜け出すことができなかった。ブルワーズとの4試合では打率.230で、第4戦の3ラン本塁打以外はほとんど結果を残せなかった。



その原因として挙げられたのが、左膝の炎症と右上腕二頭筋の張りだ。左膝は6月下旬に悪化し、右上腕二頭筋もシーズン中に複数回問題が表面化した。



打撃成績の低下は8月中旬頃から顕著になり、そのまま10月まで不振が続いた。大谷は故障を抱えながらプレーを続け、9月に負傷者リスト（IL）入りするまで十分な休養を取れなかったという。



今後の処置に注目が集まる大谷について、サンドバル氏は「ドジャースは、2週間の休養が復調につながることを期待していたが、それは希望的観測に過ぎなかった。彼は以前のような状態には戻らず、それがドジャースにとって痛手となったことは明らかだ。大谷は今オフに手術を受ける可能性について、まだ明確な態度を示していない」と言及した。



本来であれば投打で圧倒的な成績を残す大谷だが、今季の大半で怪我を抱えながら出場が続いたため、期待された成績には届かなかった。来季にまた二刀流として活躍するためにも、今オフで最善の選択をとってコンディションを整えてほしい。











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