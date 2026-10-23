







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は今季、左膝や右上腕の故障により二刀流を最後まで継続することができなかった。それでも、来季以降も二刀流は継続する見込みだが、その大谷のコンバートを勧める意見が出ているという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同メディアは「ドジャースは来季、大谷の故障による影響を最小限に抑えるための起用法について、興味深い提言を受けた。MLBナウがXで伝えたところによると、元MLB球団GMのダン・オダウド氏は『私なら彼を左翼で起用する。そうすればDHの枠が空き、年齢を重ねているフレディ・フリーマン内野手やムーキー・ベッツ内野手が、身体への負担を抑えながら打席に立つ機会を得られるようになる』と語った」と言及。



続けて、「確かに興味深いアイデアではあるが、大谷本人はあまり乗り気ではないかもしれない。今季は故障の影響で登板機会が限られたものの、今後も投手としてプレーを続けたいという意向を示しているからだ」としつつも、「特に故障が再発するようなことがあれば、デーブ・ロバーツ監督ら首脳陣が来季以降の起用法についてどのような判断を下すのか非常に注目されるところだ」と記している。



大谷はメジャーでは通算6試合しか外野出場の経験がないため、仮にコンバートを実行する場合は相応の準備期間も必要になると思われるが、果たして今後実現することはあるのだろうか。











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