メガクラブ関心の16歳逸材がモンペリエとの新契約にサインした。

モンペリエは22日、U－17フランス代表FWラシネ・メニャン・パヴェとの契約を2029年6月30日まで延長したことを発表した。

メニャン・パヴェはモンペリエの下部組織育ちの左利きのストライカー。15歳10カ月26日というクラブ史上最年少でプロ契約締結を果たすと、今季ここまでのリーグ・ドゥ（フランス2部）で7試合2ゴール1アシストを記録。2シーズンぶりのリーグ・アン昇格を目指す中、ここまで2位に位置するチームの主軸を担う。

フランス国内で次代のスーパースター候補として注目を集める超新星に関しては、今夏のタイミングでパリ・サンジェルマン（PSG）が獲得への動きをみせ、1500万ユーロ（約26億3000万円）のオファーを掲示。

しかし、モンペリエのローラン・ニコラン会長の説得を受け入れ、モンペリエ残留を決断した。

現在はPSGに加え、チェルシー、アーセナル、バルセロナといったメガクラブが引き続き関心を示しているが、今回の契約延長によって今後の移籍時の金額が大幅に上がることになった模様。

メニャン・パヴェはまずは生まれ育ったクラブを1部昇格に導き、その後にステップアップを図りたい考えのようだ。