「第36回 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル」が11月15日に開催

トヨタ博物館が、自動車文化の醸成と継承を目的に継続開催しているイベント「トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル」が今年も11月15日(日)に、愛知県長久手市の愛・地球博記念公園で開催される。

【画像】自動車メーカー各社の協力で展示される車両や、はたらくクルマが大集合（写真17点）

第36回目となるこのイベントは、個人オーナー所蔵の日米欧のクラシックカー約120台による公道パレード、当館所蔵車両および国内自動車メーカー7社の車両展示・走行披露やはたらくクルマの乗車体験など、多彩なプログラムが展開される。

公道パレードは、同日8:30にトヨタ博物館で出発式をおこなったあと、トヨタ 2000GTロードスターの先導車に続いて各車両が順次出発し、モリコロパークへ向かう。走行ルートはトヨタ博物館～脇交差点～市が洞交差点～岩崎竹の山北交差点～横道～長久手温泉ござらっせ～愛・地球博記念公園が予定されており、沿道で見学・応援することも可能だ。

企画展示ゾーンでは、トヨタ博物館の所蔵車両4台と国内自動車メーカー7社が所蔵する車両各1台、合計11台が展示され、走行披露・展示車紹介(11:30～12:30)や記念撮影会(9:30～11:00、13:00～14:30)も実施される。展示車両は以下の通り。（各車両の表記について：「公道」公道パレード／「走行」走行披露／ 「乗撮」乗って撮影が可能／「撮影」撮影のみ可）

展示車両：

シボレー インパラ コンバーチブル (1959年) 「走行」「乗撮」「撮影」

トヨタ カローラKE10型 (1967年) 「走行」「乗撮」「撮影」

トヨタ 2000GT ロードスター (1967年) 「公道」「走行」「撮影」

レクサス LFA スパイダー (2012年) 「走行」「乗撮」「撮影」

スバル レガシィ ツーリングワゴン (1993年) 「公道」「走行」「乗撮」「撮影」

スズキ フロンテ800 (1965年) 「撮影」

ダイハツ タフト F10 (1974年) 「撮影」

ニッサン シルビア (1966年) 「撮影」

ホンダ N360 (1969年) 「走行」「乗撮※」「撮影」※時間未定

マツダ ルーチェ (1968年) 「走行」「撮影」

三菱 パジェロ (1993年) 「走行」「乗撮」「撮影」

トヨタ ランドクルーザー BJ44V型 (1982年) 「走行」「乗撮」「撮影」

＜展示車両協力＞

株式会社SUBARU、スズキ株式会社、ダイハツ工業株式会社、日産自動車株式会社、Honda Collection Hall、マツダ株式会社、三菱自動車工業株式会社(50音順)

今回のテーマは「ひろがる、つながる、クルマ文化」。世代を超えて、地域を超えて、クルマ好きの輪を超えて、「普段はあまり車に触れる機会がない」「クラシックカーを見たことがない」という人にも楽しんでもらえることを目指しているという。家族や友人と気軽に訪れてみてはいかがだろうか。

第36回 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル

日時：11月15日(日) 9:00～16:00(入場無料)、雨天決行

開催場所：愛・地球博記念公園(モリコロパーク)

参加車両：一般参加車両 約120台、企画展示車両 11台 他

トヨタ博物館公式サイト：https://toyota-automobile-museum.jp/