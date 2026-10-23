阪神は23日、藤本敦士総合コーチ、小谷野栄一打撃チーフコーチ、上本博紀打撃コーチ、梵英心ファーム打撃コーチと来季のコーチ契約を結ばないと発表した。

藤本コーチは現役時代阪神、ヤクルトでプレーし、阪神の03年と05年のリーグ優勝に貢献。現役引退後は15年から阪神でコーチを歴任。

小谷野コーチと梵ファーム打撃コーチは藤川球児監督と同じ“松坂世代”で、共に藤川監督が就任した25年から阪神でコーチを務めていた。