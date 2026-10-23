







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスは22日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、立命館大学の有馬伽久投手を2位で指名した。



球団公式サイトでは、担当の稲嶺誉スカウトのコメントを公開している。



稲嶺スカウトは「ご縁があり、非常に嬉しい気持ちでいっぱいです」と指名を喜び、「元々体が強い子なので、その辺りを非常に評価しています」と有馬投手の魅力を語った。



大学で投げ続けてきたことについては「ケガがなかったのが大きいです」と振り返り、「スタミナの部分を非常に高く評価していました」と明かした。



プロでの起用については「やはり先発にトライしてほしいなと思います」と期待を寄せ、「しっかりと体のケアをして、ケガのないように福岡に来ていただきたいなと思います」とメッセージを送った。



球団は有馬投手について、ストレートの強さとツーシーム、スライダーを駆使する投球を魅力に挙げ、「将来チームのローテーション候補投手」と紹介している。



有馬投手は愛工大名電高から立命館大学に進学した、175センチの左腕。最速は151キロを誇る。



大学では3年春のリーグ戦で最優秀投手賞を受賞。同年秋の明治神宮大会では、大会記録となる10者連続奪三振を達成し、チームの準優勝に貢献した。











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