







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスは22日に行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で、青山学院大学の鈴木泰成投手を1位指名。千葉ロッテマリーンズとの競合の末に、交渉権を獲得した。



球団公式サイトでは、抽選で当たりくじを引き当てた城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）のコメントを公開している。



城島CBOは「私たちが高く評価している大学の即戦力投手を獲得できてホッとしています」と心境を明かし、「今年の大学生投手の中ではナンバーワンの評価をしています」と鈴木投手への評価を語った。



抽選については、「予想よりも少ない2球団での競合でしたが、当たりくじが残ってくれていてホッとしました」と振り返った。



入団後については「よりスケールの大きい、日本を代表するような投手になってもらいたいと思います」と期待を寄せ、「うちのリーグ4連覇、5連覇に貢献してもらい、ぜひ小久保監督を胴上げしてもらいたいと思います」とメッセージを送った。



鈴木投手は東海大菅生高から青山学院大学に進学。大学では東都大学リーグ6連覇、3度の日本一に貢献し、4年時には大学日本代表にも選ばれた。187センチ、92キロの右腕で、最速は155キロを誇る。



なお、ソフトバンクは23日、青山学院大学で鈴木投手への指名あいさつを行った。











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