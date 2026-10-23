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読売ジャイアンツは22日、東京都内で行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」の育成ドラフトで、川崎市立向丘中3年の関蓮太郎捕手を5位で指名した。DAZNベースボールの公式Xは、指名の場面を動画で公開している。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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中学生がドラフト会議で指名されるのは、育成を含めて史上初めて。2011年12月26日生まれの関捕手は14歳で、2004年に15歳で阪神タイガースから指名された辻本賢人投手を抜き、史上最年少での指名となった。



関捕手は179センチ、82キロの右投げ右打ち。巨人の中学硬式野球チーム「ジャイアンツU15ジュニアユース」の1期生だ。



今秋の「WBSC U-15野球ワールドカップ2026」では日本代表の主将を務め、正捕手・4番として打率.333、2本塁打、11打点を記録。銅メダル獲得に貢献した。



球団は、二塁送球で2秒を切る肩の強さを最大の魅力に挙げ、将来の1軍正捕手として長期的に育成していく方針を示している。



その巨人では23日、球団OBの松井秀喜氏が新監督に就任すると発表された。背番号は、長嶋茂雄氏が監督として初めて背負った「90」に決まった。



松井新監督は1992年のドラフト会議で、4球団競合の末に当時の長嶋監督が当たりくじを引き、巨人に1位で入団した。



長嶋監督に引き当てられて巨人入りした松井新監督のもとで、14歳の捕手がどのように成長していくのか、注目が集まる。





























【動画】史上初の中学生指名！巨人が育成5位で14歳・関蓮太郎を指名した瞬間がこちら



DAZNベースボールのXより





巨人・育成5位は中学生



川崎市立向丘中・関蓮太郎

ジャイアンツのU15ジュニアユース

多摩川ボーイズでプレー



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【了】