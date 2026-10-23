東宝は、11月3日にTAKANAWA GATEWAY CITYにて「ゴジラ・フェス2026」を開催する。l今回、追加情報として、ゴジラ・フェス毎年恒例のステージ企画「居酒屋ゴジラ」に、同日に公開初日を迎えるゴジラ最新作『ゴジラ-0.0』の山崎貴監督の緊急参戦が決定。また、ステージコンテンツ「最新情報コーナー」には、東宝グループの会員サービス「TOHO-ONE」の公式キャラクター「ちびONE」を演じる黒沢ともよさんの出演が決定。さらに、「ゴジラ・フェス 2026」当日会場で初公開となる、新作短編特撮シリーズ最新作『フェス・ゴジラⅡ 東京消失』のメイキング予告が解禁された。

居酒屋ゴジラに 『ゴジラ-0.0』山崎貴監督の緊急参戦が決定︕︕

ゴジラ・フェス毎年恒例のステージ企画、ゴジラレジェンド達がゆる～く、そして時に熱く語り合う「居酒屋ゴジラ」(18時10分頃～)。ゴジラ最新作公開と同日の開店となる今回は、山崎貴監督の緊急参戦が決定した。

山崎貴監督

2007年の『ALWAYS 続・三丁目の夕日』冒頭でゴジラを登場させ、アトラクション『ゴジラ・ザ・ライド』シリーズの映像演出を経て、2023年『ゴジラ-1.0』では第96回アカデミー賞で日本映画初の快挙となる視覚効果賞受賞を果たし、最新作『ゴジラ-0.0』を手掛ける山崎貴監督がゲストとして出演。同日に公開したばかりの『ゴジラ-0.0』について、総合司会の笠井信輔さんと共にネタバレギリギリのぶっちゃけトークを展開するかもしれないとのこと。

さっそく作品を見た人も、これから見る人も、フェス会場とYouTubeのライブ配信のどちらでも楽しめる。

「ちびONE」役・黒沢ともよさん、最新情報コーナーに登場

ステージコンテンツ「最新情報コーナー」(12時35分頃～)に、TOHO-ONE公式キャラクター「ちびONE」を演じる黒沢ともよさんの出演が決定した。「ちびONE」は、ちびゴジラたちが暮らす怪獣島からやってきたちび怪獣であり、東宝グループの会員サービス「TOHO-ONE」の公式キャラクターでもある。

ちびONEが息つく間もなく“超高速の早口”でTOHO-ONEを紹介する、通称「ちびONE動画」。そのスピード感あふれる紹介を、黒沢ともよさんご本人がステージ上で再現!? 動画でおなじみの“あの早口”を、ライブで聞けるのはゴジラ・フェスだけだ。

「ちびONE(CV:黒沢ともよ)」とは―

ちびゴジラたちが暮らす怪獣島からやってきたちび怪獣。

いつも楽しいことを探して、おさんぽをしている。 おしゃべりがだいすきで、好奇心旺盛な性格。 みんなが好きなものにも興味津々。ボールなど「丸いもの」を見ると豹変︕︖我を忘れてどこまでも追いかけちゃう、ちょっと困った一面も。

「フェス・ゴジラⅡ 東京消失」メイキング予告も解禁!

「ゴジラ・フェス 2026」当日会場で初公開となる新作短編特撮シリーズ最新作『フェス・ゴジラⅡ 東京消失』のメイキング予告が遂に解禁された。大迫力のバーニングミレニアムゴジラの雄姿、躍動するモンスターXの姿や、炎と煙が立ち込めるリアルな特撮の現場の熱気・臨場感を一足先にお届けします。本編公開への期待が高まる映像が体感できる。

新作特撮『フェス・ゴジラⅡ 東京消失』作品概要

監督︓中川和博

製作︓東宝株式会社

キャスト︓鈴木福

作品内容︓前作『新宿炎上』でバーニング状態となったミレニアムゴジラ。熱線が東京を包み、消失させるほどのエネルギーを放つゴジラの前に、さらなる脅威、モンスターX が現れる…。二大怪獣が激闘を繰り広げる最中、一人の自衛官(鈴木福)が決死の任務に挑む︕

「ゴジラ・フェス 2026」概要

開催日︓2026年11月3日

会場︓TAKANAWA GATEWAY CITY

入場料︓無料

総合司会︓笠井信輔

主催︓東宝株式会社

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