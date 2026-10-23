夫と助手に裏切られ命を落としたパン職人が、なぜか2年前にタイムリープし、奪われた人生と本当の幸せを掴むために過去をやり直す姿を描く『小麦とバターと復讐と』(毎週水曜23:00～)の第3話が、21日に放送された。

2回目の人生を歩むミチル(伊原六花)は、自身の運命を大きく変えた出来事が再び訪れると信じ、人気モデル・ハルナ(トラウデン直美)が参加するバーベキューイベントへ向かう。前の人生では、この出会いがパン職人としての未来を切りひらく大きなきっかけになったからだ。

しかし当日、会場では前の人生にはなかった出来事が次々と起こる。1回目の人生でこの場にいなかったカナエ(寺本莉緒)が突如、現れたほか、この場でパンを披露するはずだったのにそのカナエが、マシュマロを持ってきて、スムーズにパンを出すタイミングを失ってしまう。

それでも思い切ってパンを持ってきたと手を挙げるミチル。1回目の人生ではハルナがミチルのパンを食べ、その写真と投稿がバズり、独立の道が拓けたからだった。前回と同じようにハルナはパンを気に入ってくれたものの、そこにカナエが割り込み、写真を撮ったのはカナエ。人間関係の変化によって、ミチルが知っていたはずの未来は少しずつ姿を変えていく…。

理想とは違う結果に落ち込みながらも、帰路につくミチル。そんな彼女の前に現れたのは、料理教室の先生・優吾(七五三掛龍也)だった。取材を受けるが、そのレシピを思いつかず、一緒にレシピを考えてほしいという誘いだ。

七五三掛龍也

思いがけない形で始まった共同作業。野菜の食感への指摘、それをパンで包むというアイデア。これらのミチルらしさを通じて、ミチルは新たな可能性との出逢いに感極まってしまう。2回目の人生はこれで終わりではなかった。

さらに、会場で知り合った賢人(味方良介)の知人から連絡が入り、ミチルはなんと、ハルナの動画チャンネルで、ハルナにパン作りを指南するという立場での出演依頼が入ったのだ。その動画はまたたく間に拡散されていく。

そして、これはテレビ局プロデューサーの卜部律(小手伸也)の目にも留まる。だがその口からは不穏な言葉が…。「いいねえ野崎ミチル。…いや、辻岡ミチルか──」。まだ優吾と結婚していないミチルの今の名は辻岡。なぜ、卜部はミチルの名字を結婚後の野崎で一度、呼んだのか。そこに不穏な空気が流れるのだった。

これにX(Twitter)では、「ちょっと待って。ミチルのほかにもタイムリープしてる人がいるの!?」「卜部の言葉に最後ゾクッとした」などの反応があったほか、2回目の人生では、優吾とすでに体の関係を持ってしまっているカナエに「本当に割り込んでこないでほしい」「カナエ、邪魔するな」などのコメントが。

さらに、料理教室の先生・優吾との共同作業に「これは先が読めなくなってきた」「認められて良かったね」「ミチルが泣いたシーンでもらい泣き」「2回目の人生が変わっていく様子から目が離せない」といった声も多く見られた。

【編集部MEMO】

トラウデン直美は、1999年4月21日生まれ、京都府出身。2013ミス・ティーン・ジャパンでグランプリを受賞し、13歳で『CanCam』史上最年少の専属モデルとしてデビュー。慶應義塾大学卒業後も、モデルのほか、報道番組のコメンテーターや俳優として幅広く活躍している。

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